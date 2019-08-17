كلوب يكشف خطته للاعبي ليفربول.. وطبيعة الحراس الجدد

اعترف الألماني يورجن كلوب أن لاعبي ليفربول لم يحصلوا على فرصة لالتقاط الأنفاس من أجل خوض مباراة ساوثامبتون في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز الثاني تواليا على حساب ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف.

الألماني تحدث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "لقد حصل ساوثامبتون على فرصة واحدة كبيرة وإذا سجلوا لم يكن علينا أن نشتكي لكن اعتقد أننا نستحق الفوز وسعيد بالأداء".

وتابع عن خطأ الحارس أدريان الذي مكّن أصحاب الأرض من تقليص الفارق: "لقد أعطيناهم دفعة قوية بعد خطأ أدريان، تلك المباراة الثالثة له وهذا طبيعي لحارس ليفربول أن يرتكب خطأً، الآن نستطيع المضي قدما".

وعن صعوبة اللقاء على الريدز بعد خوض مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي واصل "الأمر كان صعبا علينا، أظهرنا منذ الثانية الأولى أن لا يوجد لاعب يشعر بالتعب، من أجل الفوز بالمباراة ها هو السبب الوحيد لذلك كان علينا القتال".

وأردف "كما قلت سابقا أن الجميع مستعدا قبل بداية الموسم، لأن ساوثامبتون خسر المباراة الأولى وتعرض لبعض المشاكل الموسم الماضي".

وكشف كلوب عن خطته للموسم الجاري "خطتنا كانت أن نظل - الأفضل ذهنيا - اعتقد أن لاعبي الفريق قاتلوا من أجل كل جزء في الملعب وقدمنا كرة قدم جيدة وسجلنا أهداف رائعة".

وأتم عن ضيق الوقت قبل مباراة اليوم قائلا: "لم يكن لدينا وقت لقد وصلنا بشكل متأخر والتقى المدربين سويا من أجل مشاهدة مباريات ساوثامبتون يوم الخميس من أجل أن يشاهدها اللاعبين في اليوم التالي قبل السفر، ثم حظينا بنوم جيد وخضنا اللقاء هكذا سار الأمر".

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