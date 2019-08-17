بالفيديو – مشادة حادة بين أجويرو وجوارديولا.. ثم عناق سريع

السبت، 17 أغسطس 2019 - 20:07

كتب : FilGoal

مشادة كلامية بين أجويرو وجوارديولا

يبدو أن سرخيو أجويور سئم الخروج مستبدلا في كل مباراة، وربما تكون مقدمة خلاف بين اللاعب وبيب جوارديولا مدربه.

دخل سرخيو أجويرو المهاجم الأرجنتيني في مشادة كلامية مع بيب جوارديولا مدرب الفريق خلال مباراة توتنام الجارية.

وقرر جوارديولا استبدال أجويرو في الدقيقة الـ65 وشارك جابريال جيسوس بدلا منه.

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وعقب خروج أجويرو، أظهرت الكاميرات دخول الثنائي في مشادة كلامية حادة، كادت تطور، لولا تدخل مايكل أرتيتا مساعد جوارديولا وتهدئة الأجواء.

المشادة لم تستمر سوى لنهاية اللقاء، إذ أظهرت الكاميرات، بيب يعانق أجويرو في الدقائق الأخيرة لينتهي كل شيء.

كان أجويرو قد سجل هدف مانشستر سيتي الأول في اللقاء، قبل أن يخرج مستبدلا.

ومازال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مستمرا قبل ثلث ساعة من نهاية اللقاء.

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