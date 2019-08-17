بالفيديو - استفاد من أخطاء الحارس.. دورتموند يقسو على أوجسبورج في الدوري الألماني

قلب بوروسيا دورتموند بقلب تأخره في بداية مشواره بالدوري الألماني وحقق فوزا كاسحا على حساب أوجسبورج بخماسية مقابل هدف في الجولة الأولى.

فلوريان نايديرليشنير تقدم بعد مرور 29 ثانية من بداية اللقاء مسجلا بداية مبكرة مثيرة وسط غياب الرقابة الدفاعية.

لكن رد دورتموند جاء سريعا بعد دقيقتين من عمر اللقاء سجل الإسباني باكو ألكاثير هدف التعادل من خطأ الحارس في التعامل مع عرضية ماركو رويس ليتابع الكرة في الشباك.

المد الهجومي تواصل لأسود الفيستفاليا في الشوط الأول وتألق الحارس توماس كوبيك في الزود عن مرماه لأكثر من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

لكن الأمور سارت نحو دورتموند في الشوط الثاني فعزز الإنجليزي الشاب جادون سانشو النتيجة بهدف ثان مستغلا خطأّ فادحا من الحارس في التعامل مع عرضية أرضية في الدقيقة 51.

لتصبح الأمور أسهل، عرضية جديدة يفشل الحارس في الإمساك بها لها لترتد لألكاثير الذي مررها لرويس ليضيف الهدف الثالث بعد 57.

أخطاء كوبيك الفادحة زادت بتسديدة من ألكاثير تصدى في الدقيقة 59 من داخل منطقة الجزاء فشل في التعامل معها.

وقبل 8 دقائق على نهاية اللقاء نجح جوليان براندت الوافد الجديد والذي حل بديلا في الدقيقة 68 أن يسجل الهدف الأول له مع دورتموند.

عرضية من البلجيكي أكسيل فيتسيل وضعها الألماني في الشباك بكل سهولة معلنا عن الهدف الخامس.

ليتصدر دورتموند الترتيب بفارق الأهداف، بعدما تعثر بايرن ميونيخ في ضربة البداية وتعادل مع هيرتا برلين 2-2.

في الجولة ذاتها حقق باير ليفركوزن فوزا صعبا على العائد للأضواء بادربورن بنتيجة 3-2، بينما فاز فولفسبورج بهدفين مقابل هدف على كولن.

ونجح فورتونا دوسلدورف في خطف فوزا خارج قواعده بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فيردر بريمن.

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