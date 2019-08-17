التشكيل – لومالا والسعيد وأحمد علي يقودون بيراميدز أمام الأهلي

دفع سيبستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز بالجناح الأوغندي عبده لومالا في التشكيل الأساسي لفريقه أمام الأهلي.

بيراميدز يواجه الأهلي في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب في دور الـ 16 من كأس مصر.

أحمد علي يقود خط هجوم بيراميدز وخلفه الثلاثي إيرك تراوري وعبد الله السعيد وعبده لومالا.

ويشارك محمد فتحي بجانب نبيل عماد "دونجا" في الوسط الدفاعي لـ بيراميدز.

وقرر مدرب بيراميدز استبعاد حارس المرمى الثالث أحمد دعدور، إلى جانب طارق طه من القائمة النهائية لمواجهة الأهلي.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – رجب بكار.

الوسط الدفاعي: محمد فتحي – نبيل عماد "دونجا"

الوسط الهجومي: إيرك تراوري – عبد الله السعيد – عبده لومالا.

الهجوم: أحمد علي

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان – عبد الله بكري – عمر جابر – إسلام عيسى – إبراهيم حسن – أحمد توفيق – دودو الجباس.

ويغيب جون أنتوي عن قائمة بيراميدز بالكامل بسبب الإصابة.

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