التشكيل – لومالا والسعيد وأحمد علي يقودون بيراميدز أمام الأهلي

السبت، 17 أغسطس 2019 - 19:13

كتب : عاطف شادي

بيراميدز

دفع سيبستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز بالجناح الأوغندي عبده لومالا في التشكيل الأساسي لفريقه أمام الأهلي.

بيراميدز يواجه الأهلي في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب في دور الـ 16 من كأس مصر.

أحمد علي يقود خط هجوم بيراميدز وخلفه الثلاثي إيرك تراوري وعبد الله السعيد وعبده لومالا.

أخبار متعلقة

التشكيل – عودة الشناوي.. الأهلي يهاجم بيراميدز بـ أزارو ورمضان والشحات بيراميدز يشيد بقرار اختيار جهاد جريشة للقاء الأهلي وينتقد لجنة الحكام قائمة بيراميدز – غياب أنتوي أمام الأهلي قائمة الأهلي – الظهور الأول لـ أفشة.. وعودة صلاح محسن أمام بيراميدز

ويشارك محمد فتحي بجانب نبيل عماد "دونجا" في الوسط الدفاعي لـ بيراميدز.

وقرر مدرب بيراميدز استبعاد حارس المرمى الثالث أحمد دعدور، إلى جانب طارق طه من القائمة النهائية لمواجهة الأهلي.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – رجب بكار.

الوسط الدفاعي: محمد فتحي – نبيل عماد "دونجا"

الوسط الهجومي: إيرك تراوري – عبد الله السعيد – عبده لومالا.

الهجوم: أحمد علي

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان – عبد الله بكري – عمر جابر – إسلام عيسى – إبراهيم حسن – أحمد توفيق – دودو الجباس.

ويغيب جون أنتوي عن قائمة بيراميدز بالكامل بسبب الإصابة.

طالع أيضا

تقرير: لاتسيو يريد كوكا

طالع لحظة بلحظة مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم للناشئين في كرة اليد

مباشر - سيلتا فيجو يتعادل ريال مدريد

أرسنال يسقط بيرنلي

توخيل: نيمار قد يبقى معنا

تقرير: كونتي يريد سانشيز

في الكأس الأهلي بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - استفاد من أخطاء الحارس.. دورتموند يقسو على أوجسبورج في الدوري الألماني 10 دقيقة | أوروبا
يد مصر في العلالي.. الفراعنة لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة بعد سحق البرتغال 26 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل – لومالا والسعيد وأحمد علي يقودون بيراميدز أمام الأهلي 28 دقيقة | مصر
تشامبرلين يتحدث عن عودته للظهور كأساسي.. ومعاناة ليفربول أمام ساوثامبتون 30 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – رسالة مبكرة بقيادة بنزيمة.. ريال مدريد "المنقوص" يضرب سيلتا فيجو بثلاثية 37 دقيقة | أوروبا
التشكيل – عودة الشناوي.. الأهلي يهاجم بيراميدز بـ أزارو ورمضان والشحات 39 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 3 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل 4 في الجول يكشف - كواليس أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية.. ولماذا فضل الأهلي على الزمالك

قد ينال إعجابك