تشامبرلين يتحدث عن عودته للظهور كأساسي.. ومعاناة ليفربول أمام ساوثامبتون

شارك الإنجليزي أليكس أوكسلايد تشامبرلين لأول مرة في الدوري الإنجليزي منذ 16 شهرا عقب تعافيه من الإصابة أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

وساهم تشامبرلين العائد من إصابة الرباط الصليبي في الظهور 89 دقيقة بالمباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

تشامبرلين تحدث عن عودته عقب نهاية اللقاء قائلا: "الهدف الأساسي هو حصد الـ 3 نقاط، سواء كنت بأرضية الملعب أو خارجها، لكن على المستوى الشخصي من الرائع أن أعود وأساهم في تقديم أداء جيد، هذا ما كنت افتقده".

وتابع "لقد عملت بقوة من أجل العودة لتلك النقطة، لقد مررت بأوقات صعبة وكنت أذّكر نفسي في رحلتي بأين أريد أن أصل".

وعن صعوبة المباراة بعد أيام من خوض 120 دقيقة أمام تشيلسي في الدوري الأوروبي واصل حديثه "لقد عانينا بعض الشيء ونعرف أنه علينا التحسن، ورغم المشاركة في 120 دقيقة والسفر لم نكن لنفكر في أن نستخدم هذا الأمر كعذر".

وعن التعامل مع خطأ أدريان "اعتقد أننا سيطرنا على المباراة لكن عندما تسكن شباك الأهداف الأمور تتحول ضدك".

وأتم "الأمر سيحدث من وقت للآخر وعلينا دائما الاستفادة من الأوقات الجيدة وأن نظل صامدين ونحصد النقاط".

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