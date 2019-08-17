التشكيل – عودة الشناوي.. الأهلي يهاجم بيراميدز بـ أزارو ورمضان والشحات

السبت، 17 أغسطس 2019 - 19:01

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز

عاد محمد الشناوي من جديد لحراسة مرمى الأهلي، وذلك عقب غيابه أمام أطلع برة من جنوب السوداني.

الأهلي يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً على ملعب برج العرب في دور الـ 16 من كأس مصر.

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي اعتمد على وليد أزارو في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي صالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات.

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وقرر مدرب الأهلي استبعاد صلاح محسن وجيرالدو ومصطفى شوبير من القائمة النهائية لمواجهة بيراميدز.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية – حمدي فتحي.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات.

الهجوم: وليد أزارو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – حسام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – جونيور أجايي.

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