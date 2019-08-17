ويجان يخسر أمام ليدز في عودة سام مرسي.. وغياب حجازي يستمر

خسر فريق ويجان بثنائية مقابل لا شيء أمام ليدز في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

محترفنا المصري سام مرسي عاد من جديد للظهور مع فريقه بعد غيابه بسبب الإصابة.

وغاب سام مرسي عن الجولة الأولى والثانية مع ويجان، قبل أن يعود ويرتدي شارة القيادة أمام ليدز.

باتريك بامفورد سجل أولا لـ ليدز في الدقيقة 34 قبل أن يعود ويؤمن انتصار فريقه بهدف جديد في الدقيقة 65.

وشارك سام مرسي في المباراة بالكامل وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

رصيد ويجان تجمد عند 3 نقاط في المركز الـ 19، بينما يتصدر ليدز الدوري بـ 7 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، استمر غياب أحمد حجازي عن صفوف وست بروميتش ألبيون بسبب الإصابة.

وخضع حجازي لعملية جراحية في الكاحل قبل بداية الموسم، ومن المنتظر أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي بعد ما يقرب الشهر من الآن.

وست بروميتش انتصر بثنائية مقابل هدف على حساب لوتن تاون بفضل ثنائية جرادي ديانجانا في الدقيقة 48 و51.

ووصل وست بروميتش للنقطة السابعة في المركز الثالث.

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