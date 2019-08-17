بالفيديو – فرص محققة في ملخص 87 دقيقة لـ تريزيجيه أمام بورنموث

شارك محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" في خسارة جديدة لفريقه أستون فيلا أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

بورنموث انتصر على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 87.

وكاد تريزيجيه أن يُسجل أكثر من مرة أمام بورنموث، أبرزهم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

ويسلي اخترق منطقة جزاء بورنموث في الدقيقة 45 من الشوط الأول، قبل أن يرسل عرضية أرضية أمام المرمى لـ تريزيجيه.

تريزيجيه سدد مباشرة ولكن نايثان أكي مدافع بورنموث أبعدها من أمام حارس مرماه.

وشارك أحمد المحمدي أساسيا وأكمل اللقاء حتى نهايته، في لقاء شهد الخسارة الثانية على التوالي لـ أستون فيلا.

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