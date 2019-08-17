التشكيل - أجويرو يقود هجوم سيتي.. وإيركسن أساسي مع توتنام

عاد سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي للظهور أساسيا في تشكيل فريقه في مواجهة توتنام.

ويلعب مانشستر سيتي ضد توتنام في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي بملعب الاتحاد.

وغاب أجويرو عن التشكيل الأساسي لفريقه في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي ضد وست هام يونايتد.

كذلك عاد بيرناردو سيلفا للمشاركة أساسيا مع مانشستر سيتي بعدما غاب عن المباراة السابقة ضد وست هام.

على الجانب الآخر عاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن للمشاركة أساسيا مع توتنام بعدما شارك بديلا في المباراة السابقة ضد أستون فيلا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – إيميريك لابورت – نيكولاس أوتاميندي – زينشينكو.

الوسط: رودريجو – جوندوجان – كيفين دي بروين.

الهجوم: رحيم سترلينج – سيرجيو أجويرو - بيرناردو سيلفا.

بينما جاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: كايل ووكر بيتيرز – دافينسون سانشيز – توبي ألديرفيرليد – داني روز.

الوسط: هاري وينكس – ندومبيلي – موسى سيسوكو.

الهجوم: إريك لاميلا – هاري كين – إريكسن.

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