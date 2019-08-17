التشكيل - أجويرو يقود هجوم سيتي.. وإيركسن أساسي مع توتنام

السبت، 17 أغسطس 2019 - 17:50

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أجويرو

عاد سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي للظهور أساسيا في تشكيل فريقه في مواجهة توتنام.

ويلعب مانشستر سيتي ضد توتنام في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي بملعب الاتحاد.

وغاب أجويرو عن التشكيل الأساسي لفريقه في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي ضد وست هام يونايتد.

أخبار متعلقة

بالفيديو - صلاح يُهدر فرصة تعزيز تقدم ليفربول أمام ساوثامبتون فوتبول إيطاليا: لاتسيو يبدأ مفاوضاته لضم كوكا " إبراهيموفيتش مصر" سيميوني يكشف كيفية تعامله مع جواو فيليكس.. ويود أن يبدأ الموسم مثل الدوري الإنجليزي

كذلك عاد بيرناردو سيلفا للمشاركة أساسيا مع مانشستر سيتي بعدما غاب عن المباراة السابقة ضد وست هام.

على الجانب الآخر عاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن للمشاركة أساسيا مع توتنام بعدما شارك بديلا في المباراة السابقة ضد أستون فيلا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – إيميريك لابورت – نيكولاس أوتاميندي – زينشينكو.

الوسط: رودريجو – جوندوجان – كيفين دي بروين.

الهجوم: رحيم سترلينج – سيرجيو أجويرو - بيرناردو سيلفا.

بينما جاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: كايل ووكر بيتيرز – دافينسون سانشيز – توبي ألديرفيرليد – داني روز.

الوسط: هاري وينكس – ندومبيلي – موسى سيسوكو.

الهجوم: إريك لاميلا – هاري كين – إريكسن.

طالع أيضا

كتالوج هنري لتسجيل الأهداف.. كيف تجمد خصمك في مرماه

تقرير: سانشو يترك دورتموند في 2020

جوارديولا: أنا الأكثر إشادة ببوكيتينو

ميتشو مدرب الزمالك.. قائد الثورة والحرب الأوغندية

رئيس الزمالك: ميتشو يقود الفريق ويعاونه يحيى

سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب يكشف خطته للاعبي ليفربول.. وطبيعة حراس ليفربول الجدد 44 ثاتيه | أوروبا
خبر في الجول – ميتشو يطير من جنوب إفريقيا لإتمام الاتفاق مع الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – مشادة حادة بين أجويرو وجوارديولا.. ثم عناق سريع 25 دقيقة | أوروبا
مباشر – قمة منتظرة.. الأهلي (0) - (0) بيراميدز 44 دقيقة | مصر
بالفيديو - استفاد من أخطاء الحارس.. دورتموند يقسو على أوجسبورج في الدوري الألماني ساعة | أوروبا
يد مصر في العلالي.. الفراعنة لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة بعد سحق البرتغال ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 3 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل 4 في الجول يكشف - كواليس أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية.. ولماذا فضل الأهلي على الزمالك

قد ينال إعجابك