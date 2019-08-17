بالفيديو - بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. فيلا يسقط للمرة الثانية تواليا في الدوري

خسر أستون فيلا يوم السبت على ملعبه أمام بورنموث بنتيجة 2-1 ليسقط للمرة الثانية تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك لاعبا مصر، أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، منذ البداية لكن فريقهما استقبل هدفين مبكرين لتتعقد مهمته.

وسجل بورنموث عن طريق جوشوا كينج وهاري ويلسون في الدقيقتين 2 و12 وأحرز دوجلاس لويز هدف فيلا الوحيد في الدقيقة 71.

وقدم تريزيجيه، المنضم حديثا إلى فيلا، مباراة طيبة وأهدر فرصة تسجيل أول هدف رسمي له مع الفريق في الدقيقة 45.

ورفع بورنموث رصيده إلى 4 نقاط بينما استمر فيلا بدون رصيد.

ويستضيف فيلا فريق إيفرتون يوم الجمعة بينما يواجه بورنموث ضيفه مانشستر سيتي في 25 أغسطس.

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