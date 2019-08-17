بالفيديو - صلاح يُهدر فرصة تعزيز تقدم ليفربول أمام ساوثامبتون

أهدر محترفنا المصري محمد صلاح فرصة رائعة لتعزيز تفوق ليفربول على ساوثامبتون في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

ويخوض صلاح ثالث مبارياته مع ليفربول الموسم الجاري بعدما سجل في شباك نورويتش سيتي وساهم في حصد لقب السوبر الأوروبي أمام تشيلسي الأسبوع الماضي.

ويتقدم ليفربول بهدف دون رد جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من توقيع ساديو ماني.

وانفرد محمد صلاح بشكل تام بالحارس أنجوس جان في الدقيقة 55 بعدما حصل على بينية من السنغالي.

لكن صلاح فشل في إيداع الكرة الشباك بعدما تصدى لها الحارس ليحولها لركنية.

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