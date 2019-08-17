سيميوني يكشف كيفية تعامله مع جواو فيليكس.. ويود أن يبدأ الموسم مثل الدوري الإنجليزي

السبت، 17 أغسطس 2019 - 17:18

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني عن معاملته للوافد الجديد جواو فيليكس، وسوق الانتقالات الصيفية للروخيبلانكوس.

ويفتتح أتليتكو مدريد الموسم الجديد من الدوري الإسباني بلقاء خيتافي بالجولة الأولى.

سيميوني تحدث عن أهدافه في الفترة الأولى من الموسم قائلا في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "هدفنا هو التحسن كل يوم، نحن فريق يمتلك عدد كبير من اللاعبين الجدد عليهم التأقلم على أسلوب الفريق".

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وواصل "الأمور تسير بشكل جيد لكننا نركز على الهدف الأساسي هو مواجهة خيتافي".

وعن إتمام التعاقد مع مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو والتي لم تتم حتى الآن: "لقد تحدثنا مع المسؤولين لكنني أركز على المباراة الآن، كنا نود أن نبدأ الموسم بقائمة متكاملة مثلما يحدث في إنجلترا".

وأردف "سيكون الأمر صحيا أكثر من المنظور الذهني للتركيز على اللاعبين الذين يتواجدون معنا، لكن علينا الانتظار، في سبتمبر سيكون هناك أخبار أخرى".

وعن ثالث أغلى لاعب في العالم، البرتغالي الشاب جواو فيليكس أكمل "لديه عقلية متفتحة للتعلم ولاستماع، ويتعلم من الجميع، ويمتلك ما يقدمه على أرضية الملعب عندما تسنح له الفرصة، ولست قلقا من قيادته للفريق".

وأتم "سوف أعامله مثل لاعب كرة قدم مهم، مثل الأخرين، لكن الأهم بالنسبة لي هو استخراج الأفضل من الفريق".

وأبرم الروخيبلانكوس 8 صفقات حتى الآن لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل 7 لاعبين من الأعمدة الأساسية للفريق.

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