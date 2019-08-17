بالفيديو – فرصة لا تُصدق.. تريزيجيه يهدر هدفا محققا أمام بورنموث

السبت، 17 أغسطس 2019 - 17:00

كتب : FilGoal

تريزيجيه (الموقع الرسمي لأستون فيلا)

كاد محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" أن يفتتح سجله التهديفي في الدوري الإنجليزي ولكنه لم ينجح في ذلك.

أستون فيلا يواجه بورنموث في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ويتأخر في النتيجة بهدفين مقابل لا شيء.

لقاء يشهد مشاركة تريزيجيه كأساسي للمرة الثانية على التوالي، وكاد أن يُقلص الفارق لفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

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ويسلي اخترق منطقة جزاء بورنموث في الدقيقة 45 من الشوط الأول، قبل أن يرسل عرضية أرضية أمام المرمى لـ تريزيجيه.

تريزيجيه سدد مباشرة ولكن نايثان أكي مدافع بورنموث أبعدها من أمام حارس مرماه.

فرصة محققة للغاية لـ تريزيجيه في ظهوره الثاني في الدوري الإنجليزي.

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في إنجلترا تريزيجيه أستون فيلا بورنموث

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