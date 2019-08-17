خاص بعد إعلان رئيس الزمالك.. ميتشو لـ في الجول: أحزم حقائبي استعدادا للقدوم لـ مصر

السبت، 17 أغسطس 2019 - 02:25

كتب : أمير عبد الحليم

ميتشو - الزمالك

هذه المرة ليست "خدعة" رئيس مجلس إدارة الزمالك يعلن تعيين لصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" مديرا فنيا للفريق، والمدرب يستعد للسفر إلى مصر.

ميتشو اختص FilGoal.com بتصريح مقتضب عقب إعلان توليه مسؤولية قيادة الزمالك، قائلا: "الآن أحزم حقائبي استعدادا للقدوم لـ مصر".

وفضل مدرب الزمالك الجديد عدم الحديث بشكل مطول عن الزمالك في الوقت الحالي، واحترم FilGoal.com رغبة ميتشو.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام الزمالك لاتفاقه على كافة الأمور مع الصربي ميتشو الذي قدم استقالته اليوم الجمعة من تدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، من أجل القدوم للقلعة البيضاء.

مسيرة ميتشو انتهت مع أورلاندو بايرتس، ويستعد للقدوم إلى مصر يوم الأحد المقبل من أجل توقيع عقود تدريبه لـ الزمالك، وفقا لما علمه FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكده رئيس الزمالك.

وقال رئيس مجلس إدارة الزمالك في الساعات الأولى من يوم السبت: " "تم الانتهاء من ملف المدرب الجديد لـ الزمالك. الاختيار هو ميتشو". (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 80 مباراة ونجح في الانتصار 38 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 16 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

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