قائمة الأهلي – الظهور الأول لـ أفشة.. وعودة صلاح محسن أمام بيراميدز

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 19:45

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

أفشة - الأهلي

يظهر الوافد الجديد محمد مجدي "أفشة" في قائمة الأهلي لأول مرة استعدادا لمواجهة بيراميدز.

الأهلي يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً يوم السبت على ملعب برج العرب في دور الـ 16 من كأس مصر.

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي استدعى 21 لاعبا في قائمة فريقه للقاء بيراميدز.

أخبار متعلقة

أفشة: أحد الفرق عرض علي مبلغا ضخما لضمي قبل ساعات من توقيعي لـ الأهلي أفشة: ديسابر طلب مني الانتقال لـ الزمالك ولكني تمسكت بـ الأهلي ديسابر: نشعر بجنون قبل لقاء الأهلي.. نريد هز الهرم المصري وانتظر الصفقات في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لإغلاق قائمته للموسم الجديد

أفشة المنضم حديثا من الأهلي قادما من بيراميدز، يظهر لأول مرة في قائمة لاسارتي بعد غيابه أمام أطلع بره من جنوب السوداني، بينما يستمر غياب الثنائي الجديد الآخر أليو ديانج ومحمود متولي.

ويعود صلاح محسن للظهور من جديد في قائمة الأهلي، مع استمرار تواجد أحمد الشيخ.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسام عاشور – جيرالدو – أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو – صلاح محسن – جونيور أجايي.

اقرأ أيضا

ياسمينا وهايدي السعيد.. قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم

كلوب: أدريان مهدد بالغياب أمام ساوثامبتون "بسبب تورم في الكاحل"

المصري: ننتظر 3 أو 4 صفقات.. ونخوض 5 وديات في أغسطس

دورة حياة كانتي في تشيلسي.. أكثر من مجرد ارتكاز

في الكأس الأهلي بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل افتتاح الليجا – دي يونج وجريزمان أساسيان في غياب ميسي أمام أتليتك بلباو 29 دقيقة | أوروبا
جنون سوق الانتقالات.. تقارير: كوتينيو لاعبا لـ بايرن ميونيخ خلال ساعات.. الاتفاق تم 31 دقيقة | أوروبا
مهاجم بازل يكتشف مرضا خطيرا بسبب ارتجاج في المخ بتصفيات دوري أبطال أوروبا التهميدية 44 دقيقة | أوروبا
التشكيل - شيكابالا وبنشرقي وعواد يقودون الزمالك أمام ديكاداها 47 دقيقة | إفريقيا
قائمة الأهلي – الظهور الأول لـ أفشة.. وعودة صلاح محسن أمام بيراميدز 53 دقيقة | مصر
مدرب البرازيل يكشف حديثه مع نيمار بخصوص مستقبله.. "ينتظر الحسم" ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك