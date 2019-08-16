قائمة الأهلي – الظهور الأول لـ أفشة.. وعودة صلاح محسن أمام بيراميدز

يظهر الوافد الجديد محمد مجدي "أفشة" في قائمة الأهلي لأول مرة استعدادا لمواجهة بيراميدز.

الأهلي يواجه بيراميدز في الثامنة مساءً يوم السبت على ملعب برج العرب في دور الـ 16 من كأس مصر.

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي استدعى 21 لاعبا في قائمة فريقه للقاء بيراميدز.

أفشة المنضم حديثا من الأهلي قادما من بيراميدز، يظهر لأول مرة في قائمة لاسارتي بعد غيابه أمام أطلع بره من جنوب السوداني، بينما يستمر غياب الثنائي الجديد الآخر أليو ديانج ومحمود متولي.

ويعود صلاح محسن للظهور من جديد في قائمة الأهلي، مع استمرار تواجد أحمد الشيخ.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسام عاشور – جيرالدو – أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو – صلاح محسن – جونيور أجايي.

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