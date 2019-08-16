ديسابر: نشعر بجنون قبل لقاء الأهلي.. نريد هز الهرم المصري وانتظر الصفقات

يشعر سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز بـ"الجنون" هو وفريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي يوم السبت في الثامنة مساءً في دور الـ 16 من كأس مصر.

وتحدث ديسابر عن مواجهة الأهلي قائلا: "إنها مباراة عظيمة تنتظرنا، على الرغم من كونها في دور الـ 16 من البطولة".

وأضاف خلال حواره مع صحيفة (فرانس فوتبول) الفرنسية "الانتصار على الأهلي يجعلنا على بُعد ثلاث مباريات أخرى في طريق الحصول على اللقب".

وواصل "نحن نشعر بجنون خلال الأيام الماضية بخصوص المباراة، بالإضافة إلا أن بيراميدز انتصر مرتين على الأهلي في الدوري الموسم الماضي".

وفاز بيراميدز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وهدف مقابل لا شيء، في الدور الأول والثاني من بطولة الدوري الموسم الماضي.

دوري انتهى بحصد الأهلي للقب الدوري، واحتلال بيراميدز المركز الثالث المؤهل لبطولة كأس الكونفدرالية.

فما هي طموح بيراميدز في الموسم الجديد؟

يُجيب مدرب أوغندا السابق "طموحنا هو حصد لقب الدوري في الموسم الجديد".

وأشار "الفريق أنهى الدوري في المركز الثالث الموسم الماضي، ولذلك سنقاتل على اللقب في الموسم الجديد".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن نمتلك القوام الذي يساعدنا على ذلك، وهدفنا رفع قيمة بيراميدز التسويقية أيضا".

وأردف "نحن نبدأ من مسافة بعيدة عن الباقي، من حيث الموارد البشرية والقاعدة الجماهيرية أيضا. لسنا في حجم الأهلي والزمالك حتى الآن، يمكنكم أن تقولوا أننا النسخة الإفريقية المُصغرة من باريس سان جيرمان".

وتابع "البطولة الإفريقية مارثون سباق طويل. إذا تخطينا الدور الحالي، سنواجه فريقا من الجزائر ولا نعلم أين يمكننا الوصول في البطولة".

واستدرك "بينما في الدوري المصري، من المؤكد أننا لا نملك تجربة مثل الأهلي ولكننا لسنا أقل قوة. نحن نُريد هز تسلسل الهرم المصري الرياضي".

وكشف "مازالت في انتظار صفقات جديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية".

وتعاقد بيراميدز مع إسلام عيسى وجون أنتوي وأحمد علي ودودو الجباس وطارق طه ومحمد عطوة ومحمود حمادة وإبراهيم حسن ولومالا عبده.

وعاد سيباستيان بالذاكرة للوراء ليتذكر فترته مع دراويش الكرة المصرية، الإسماعيلي.

وقال ديسابر: "تجربة الإسماعيلي جعلتني أُحب مصر كثيرا، وتركت لي العديد من الذكريات".

واستمر "دون تلك التجربة، ربما لكنت أكثر ترددا في قبول عرض بيراميدز".

الفرنسي ديسابر صاحب الـ 42 عاما كان له تجربة سابقة في الدوري المصري مع فريق الإسماعيلي خلال موسم 2017-18.

مع ديسابر، لعب الإسماعيلي 18 مباراة ونجح في الانتصار 14 مرة والتعادل 4 مرات وخسر مرة وحيدة خلال الدوري والكأس.

وفي ديسمبر من عام 2017 أصدر الإسماعيلي بيانا مفاجئا أعلن من خلاله رحيل ديسابر بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا.

ونجح ديسابر في الوصول مع أوغندا إلى أمم إفريقيا 2019 وقاد المنتخب في 13 مباراة وانتصر 5 مرات وتعادل 4 وخسر 4.

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