رسميا – ميتشو يستقيل من تدريب أورلاندو

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 22:39

كتب : رامي جمال

ميتشو

أعلن أورلاندو بايرتس اليوم الجمعة استقالة مدربه ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" من منصبه رسميا.

وأشار أورلاندو عبر موقعه الرسمي في بيان مقتضب إلى أن ميتشو قرر الاستقالة من منصبه عقب موسمين قضاهما على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وأشار البيان إلى أن "يود النادي أن يؤكد أن هذا القرار اتُخذ من جانب واحد وكان على الإدارة قبول قرار المدرب بناء على الأسباب التي قدمها والتي لها طابع شخصي".

أخبار متعلقة

مدرب الزمالك – ميتشو.. قائد الحرب والثورة الأوغندية ومحب كرويف ميتشو لـ في الجول: أورلاندو رفض رحيلي لـ الزمالك.. أردت ذلك ولكن الحياة ستستمر حوار في الجول - ميتشو يتحدث عن.. أمم أفريقيا والتجربة الأوغندية ويوفيتش وحلم تدريب بلاده حوار في الجول - ميتشو: الأهلي سيفوز بدوري الأبطال.. الحكم كان أقل من المباراة وهذه خطتي مع أورلاندو

ونشر الحساب الرسمي للفريق الجنوب إفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لميتشو قال فيه: "أشكركم على الفترة التي قضيتها معكم خلال ولايتي الثانية مع الفريق".

وأتم "أغادر هذا المنصب لكن في ذات اللحظة سأظل أنظر للتحديات التي ستواجه الفريق وسأظل دائما مشجعا للفريق".

@michocoach Resigns to Put the Club Ahead of His Personal Challenges

🖥 https://t.co/oaAeRfpmXI

⚫⚪🔴⭐#OnceAlways pic.twitter.com/T1f4FuYuMd

طالع أيضا

ظهور أفشة.. تعرف على قائمة الأهلي للقاء بيراميدز

هل يتفادى الأهلي أمام بيراميدز ما لم يحدث له منذ 46 عاما؟

ديسابر: نشعر بجنون قبل لقاء الأهلي.. نريد هز الهرم المصري وأنتظر الصفقات

في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لإغلاق قائمته للموسم الجديد

قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم

ميتشو أورلاندو بايرتس

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الزمالك – ميتشو.. قائد الحرب والثورة الأوغندية و"الدفاع يبدأ من الهجوم" 5 ساعة | الدوري المصري
بعد إعلان رئيس الزمالك.. ميتشو لـ في الجول: أحزم حقائبي استعدادا للقدوم لـ مصر 5 ساعة | الدوري المصري
كما انفرد في الجول - رئيس الزمالك يعلنها: ميتشو مديرا فنيا للفريق.. ويعاونه طارق يحيى 5 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم السبت 17-8-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز ومواجهات نارية 6 ساعة | أوروبا
الكشف عن - كواليس مفاوضات الزمالك مع فيريرا.. "رد مُبهر" وأسباب عدم قدومه 6 ساعة | مصر
أمير مرتضى: لن أصمت وسأحمي الزمالك.. ليس معنى كونك لاعبا سابقا إنك خبير 6 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 3 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل 4 في الجول يكشف - كواليس أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية.. ولماذا فضل الأهلي على الزمالك

قد ينال إعجابك