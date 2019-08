رسميا – ميتشو يستقيل من تدريب أورلاندو

أعلن أورلاندو بايرتس اليوم الجمعة استقالة مدربه ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" من منصبه رسميا.

وأشار أورلاندو عبر موقعه الرسمي في بيان مقتضب إلى أن ميتشو قرر الاستقالة من منصبه عقب موسمين قضاهما على رأس الإدارة الفنية للفريق.

وأشار البيان إلى أن "يود النادي أن يؤكد أن هذا القرار اتُخذ من جانب واحد وكان على الإدارة قبول قرار المدرب بناء على الأسباب التي قدمها والتي لها طابع شخصي".

ونشر الحساب الرسمي للفريق الجنوب إفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لميتشو قال فيه: "أشكركم على الفترة التي قضيتها معكم خلال ولايتي الثانية مع الفريق".

وأتم "أغادر هذا المنصب لكن في ذات اللحظة سأظل أنظر للتحديات التي ستواجه الفريق وسأظل دائما مشجعا للفريق".

☠ @michocoach Resigns to Put the Club Ahead of His Personal Challenges

🖥 https://t.co/oaAeRfpmXI

⚫⚪🔴⭐#OnceAlways pic.twitter.com/T1f4FuYuMd

— Orlando Pirates FC (@orlandopirates) August 16, 2019

