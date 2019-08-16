4 دقائق تكفي.. بنشرقي يفتتح سجله التهديفي مع الزمالك

لم ينتظر أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك الجديد أكثر من 4 دقائق ليفتتح سجله التهديفي مع الفارس الأبيض.

الزمالك يواجه ديكاداها الصومالي في بداية مشوار الفريق الأبيض في دوري أبطال إفريقيا.

بنشرقي المنضم حديثا إلى الزمالك قادما من الهلال السعودي، شارك أساسيا ونجح في التسجيل مبكرا مع وصول الدقيقة الرابعة.

ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح الزمالك بداعي لمسة يد على مدافع بطل الصومال بعد تسديدة محمود عبد العزيز "زيزو".

وترجم بنشرقي الركلة بنجاح، ليفتتح سجله مع الزمالك ويسجل للمرة السادسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما سجل 5 مرات من قبل مع الوداد الرياضي المغربي.

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