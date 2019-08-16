مدرب البرازيل يكشف حديثه مع نيمار بخصوص مستقبله.. "ينتظر الحسم"

كشف أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل تفاصيل حديثه مع نيمار دا سيلفا بخصوص مستقبله مع باريس سان جيرمان.

تيتي استدعى نيمار في قائمة البرازيل لمواجهتي بيرو وكولومبيا وديا في الشهر المقبل، ولكن ماذا دار بين المدرب واللاعب؟

قال تيتي: "تحدثت مع نيمار حول الكثير من الأمور، ولكن لا يمكنني إخباركم بكل ما دار بيننا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لإعلان قائمة البرازيل "سألت نيمار عن حالته، وأجابني بأنه سعيد ويشعر بأنه بخير ويعمل بشكل طبيعي".

وواصل "استفسرت منه عن حالته النفسية بسبب كل ما يحدث حوله، أوضح لي أنه هادئ ويعرف أن هناك أمورا جارية الآن مع باريس سان جيرمان. أخبرني بأنه ينتظر حسم النادي الفرنسي لمصيره".

وتابع "هذا فقط ما يمكنني أخباركم به، عما دار بيني وبين نيمار".

وتطرق مدرب البرازيل للحديث عن كوتينيو، قائلا: "ارتفع مستواه، ثم هبط قليلا ولكنه سيعود أفضل".

وأشار "ما يحدث له يعد أمرا طبيعيا عندما تقوم بتغيير فريقك، واثق من عودته لمستواه المعهود".

وأتم "كوتينيو لاعب رائع للغاية ونأمل أن يعود لمستواه كما كان عليه مع ليفربول".

بالعودة لـ نيمار، صراع ناري وُلد من جديد في سوق الانتقالات الصيفية بين ريال مدريد وبرشلونة، والسبب رغبته في الرحيل من باريس سان جيرمان.

نيمار أصبح حديث الساعة في إسبانيا وفرنسا، إذ أنه القصة الأهم حاليا في سوق الانتقالات الصيفية التي تغلق أبوابها يوم 2 سبتمبر.

يوم الأربعاء الماضي نشرت تقارير فرنسية تفاصيل اجتماع دام لـ3 ساعات بين برشلونة وباريس سان جيرمان لمناقشة احتمالية انضمام نيمار للفريق الكتالوني، لكن في المقابل أشارت التقارير إلى رغبة لدى النادي الفرنسي في دخول ريال مدريد على خط المفاوضات من لأج نشوب حرب عروض بين قطبي إسبانيا. (طالع التفاصيل كاملة)

نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 هدفا.

ومع برشلونة شارك في 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفا وصنع 76.

فهل يعود الزمن للوراء وينضم نيمار من جديد لـ برشلونة، أم أننا على أعتاب قُنبلة مدوية جديدة؟ لننتظر ونرى.

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