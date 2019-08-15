يخوض النادي المصري البورسعيدي الموسم الجديد بقميص عليه شعار خاص.

وعلم FilGoal.com أن الشعار سيتم وضعه بسبب مرور 100 عام على تأسيس النادي، وأن ياسر سالم مدير الكرة هو المشرف على هذا الملف.

ويختار سالم تصميما ملائما من إحدى الشركات الموردة للملابس الرياضية.

وتأسس المصري عام 1920 ليتم 100 عام في السنة المقبلة.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الرابع، ويخوض غمار الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

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