خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: الباب مفتوح لضم أي لاعب متميز.. ونحتاج لظهير أيسر

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 14:25

كتب : ياسر الشريف

محمود جابر مدرب الإسماعيلي

قال محمود جابر مدرب الإسماعيلي إن باب فريقه مفتوح أمام انضمام أي لاعب متميز لكنه خص بالذكر مركز الظهير الأيسر الذي يحتاج للتدعيم حسب وصفه، كما شدد على أن فريقه لن يستغني عن أي لاعب يحتاجه. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح جابر قائلا: "باب النادي مفتوح أمام أي لاعب متميز لضمه خلال سوق الانتقالات الجارية".

وأضاف "مركز الظهير الأيسر بحاجة للتدعيم حاليا، لكن أي لاعب مميز في أي مركز مُرحب بانضمامه لنا".

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وواصل "لن نستغني عن أي لاعب يحتاجه الفريق سواء بيع أو إعارة".

وأكمل "سيرحل من يزيد عن احتياجاتنا فقط".

ولا يمتلك الإسماعيلي حاليا أي لاعب في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل طارق طه إلى بيراميدز.

الإسماعيلي ضم خلال السوق الصيفية كل من باكيتي ومحمود دونجا وأحمد مدبولي ومحمد حمدي زكي وخليل حجي وإبراهيم أبو اليزيد.

ورحل عن صفوفه كل من محمد عواد وكريم بامبو وإبراهيم عبد الخالق ومحمود متولي وطارق طه وعلاء عبد العظيم وعوده مارشال وسليم عبد الخالق ويحيى زايد.

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