يويفا يرسل خطابا لتهدئة الأوضاع في خلاف ثلاثي حاد لتعديل نظام دوري الأبطال

الخلاف على أشده بين منظمي البطولات الأوروبية للأندية لتغيير نظام دوري الأبطال، أليكساندر سيريفين رئيس يويفا وأندريا أنييلي رئيس رابطة اتحاد الأندية الأوروبية ولارس كريستر أولسون رئيس الدوريات الأوروبية. فما الذي حدث؟

يوم الخميس أرسل أليكساندر سيريفين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خطابا إلى أندريا آنييلي رئيس رابطة اتحاد الأندية وأولسون رئيس الدوريات الأوروبية طلب منهما تأجيل مناقشة تطوير نظام مسابقات يويفا للأندية.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت نص الخطاب كالتالي :"قررت تأجيل الاجتماع بيننا، سأرسل دعوة جديدة بمجرد أن أجد أننا جاهزون لخوض نقاش مثمر".

"نحن حاليا في عملية استطلاع الآراء من اتحاداتنا الوطنية، وأشعر عامة أن نقاشا جديدا الآن لن يكون مكتملا لأننا نحلل الآراء والطلبات التي أتت من مختلف الجهات".

"كما تعلمون جيدا، يويفا بدأ مراجعة العملية التي تم تقديمها لنسخة 2024-2027 المقترحة، وهي بعيدة حاليا عن جدولنا الحالي، لذا لسنا في حاجة للعجلة".

"لسنا مضطرين في أي حال على اتخاذ قرار خلال العام الجاري".

الخطاب بدت لهجته حادة بعض الشيء، لكن لما الحدة؟ إليكم ما حدث.

تم إرسال الخطاب قبل يوم واحد من اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الأندية الأوروبية والذي سيقام في مدينة ليفربول لمناقشة رؤية تطوير نظام مسابقات الأندية خلال عام 2024، خاصة وأن هناك مسابقة ثالثة ستطرق الأبواب في 2021.

مجموعة الدوريات الأوروبية التي يترأسها أولسون السابق ذكره، عارض بشدة اقتراح أنييلي وفكرته في تغيير نظم دوري الأبطال والدوري الأوروبي، خاصة وأنه سيحصر المنافسة فيها بين أندية بعينها.

يويفا قدم خلال العام الجاري في وقت سابق اقتراحا يضمن عودة 24 من أصل 32 فريق من أندية دوري أبطال أوروبا للمنافسة في الموسم التالي، وقدم نظاما للصعود والهبوط بوجود الدوري الأوروبي في الصورة.

النظام سبب الخلاف

التغييرات التي تم تقديمها حسب تقارير في إيطاليا وإنجلترا تضمنت نظام الصعود والهبوط في دوري الأبطال، ونقل المباريات من إقامتها في منتصف الأسبوع إلى عطلة نهاية الأسبوع.

عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا تكون يومي السبت والأحد والحديث عن الدوريات الكبرى والأكثر متابعة، ما يعني أنها ستأخذ مكانة الدوريات نفسها لدى الجماهير.

أيضا كانت هناك احتمالية لتغيير نظام التأهل وهو ما سبب قلقا وخلافا ضخما، فمثلا صراع المراكز الأربعة الأولى في إنجلترا لن يؤهل بالضرورة إلى دوري الأبطال.

كما تم تقديم قائمة بـ"من يحق لهم الوصول مباشرة" وهي قائمة تضمن التأهل بشكل نهائي للأندية الكبرى، ما ينهي قوة المنافسة على المراكز المؤهلة ويجعل المنافسة على اللقب فقط في الدوريات.

بجانب ذلك، ستهبط 4 أندية من دوري الأبطال إلى البطولة الأوروبية الثالثة "الدوري الأوروبي 2" في الموسم الذي يليه. وسيتم استبدالهم بالأندية الأربعة التي وصلت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

لم يتم تحديد بعد النظام الي سيتم اختيار المتأهلين مباشرة للبطولة منه وربما يكون خاضع لتاريخ النادي في المسابقات الأوروبية، كما أنه سيتم تحديد 5 فرق على الأكثر لكل دولة.

إذا لماذا احتد الخلاف بين رابطة الأندية الأوروبية واتحاد الدوريات الأوروبية؟ أو بين أنييلي وأولسون؟

الإجابة: لأن الدوريات خشت من تقليل أهمية صراعات نهاية الموسم في منافساتها المختلفة، تلك التي تدفع الجماهير للمتابعة حتى الجولات الأخيرة والسباق على اللحاق بالمراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية.

ماذا عن رابطة الأندية الأوروبية؟

برئاسة أنييلي تم تقديم مقترح بخوض دور المجموعات بوجود 8 فرق بدلا من النظام الحالي 4 فرق في كل مجموعة، ودعمته بضمان هامش الربح لليويفا خاصة وأنه ستلعب 14 مباراة قبل المرحلة الإقصائية بدلا من 6 مثل النظام القديم.

ذلك النظام سيسمح للأندية التي قدمته بأن تواجه بعضها البعض عادة في أوروبا، وأرجعت "واشنطن بوست" السبب إلى أن قلة المنافسة في بلادها هو الرئيسي وراء هذا المقترح، وخاصة مع يوفنتوس الذي فاز بـ8 ألقاب دوري على التوالي، وبايرن ميونيخ الذي فاز بآخر 7 نسخ في ألمانيا، بجانب باريس سان جيرمان الذي فاز بـ6 من أصل 7.

المعارضة القوية داخل رابطة الأندية أتت من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالكامل، وهي قوة داخل اتحاد الأندية الأوروبية تقاوم ذلك التغيير الجذري في نظام البطولة، ولديها كل الدعم من كافة الأندية الإنجليزية واختصت مانشستر يونايتد بالذكر.

وسبب أهمية دعم مانشستر يونايتد للمعارضة، نظرا لأن إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي يعد عضو مجلس إدارة في اللجنة التنفيذية لاتحاد الأندية الأوروبية.

ذلك بجانب توسيع الفجوة الموجودة فعليا بين الأندية الكبرى والأندية الصغيرة.

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