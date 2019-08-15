قائد ليفربول: نرغب في حصد أكبر عدد من البطولات هذا الموسم

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 11:23

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بالسوبر الأوروبي 2019

يرغب جوردن هندرسون قائد ليفربول في حصد أكبر عدد من البطولات هذا الموسم بعدما بدأه بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء.

وتوج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد كانت مباراة صعبة. الرطوبة كانت عالية بعض الشئ، وهذا ما أثر على لياقة اللاعبين قليلًا. بعض اللاعبين وجدوا صعوبة في التمرير والحفاظ على الكرة. لقد كانت مباراة عصيبة ضد فريق قوي".

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وأضاف "لقد خسرنا مباراة الدرع الخيرية بركلات الترجيح، وبالطبع لم نكن نريد أن يتكرر الأمر. هذه المرة، نجحنا في تحقيق الفوز، وأنا سعيد للغاية من أجل أدريان، والذي انضم للفريق منذ فترة قصيرة، وها هو يتوج بطلًا لهذه الليلة".

بعد التتويج باللقب الأوروبي الثاني هذا العام، يعود تركيز ليفربول لينصب على مباراة الفريق القادمة في الدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون، والمقرر إقامتها على ملعب سانت ماري عصر السبت المقبل.

وأتم هندرسون "بعد انتهاء الاحتفالات، يجب علينا أن نستعيد لياقتنا سريعًا، فأمامنا مباراة قوية يوم السبت. نحن سعداء بهذا الفوز، وكما قلنا من قبل، نرغب في حصد أكبر عدد من البطولات".

وحقق ليفربول لقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخهم.

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