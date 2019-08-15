أحمد علاء: الإعارة ستعيدني للأهلي.. واندهشت من إبعادي بعد خطأ في مباراة الداخلية

يتطلع أحمد علاء مدافع الأهلي المعار لطلائع الجيش لمدة موسمين للعودة مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء.

وصرح علاء عبر قناة تايم سبورتس "تلقيت عدة عروض، واخترت الطلائع فهو ناد مميز، وسيقود الفريق مدرب برازيلي".

وأضاف "أسعى للحصول على فرصة لعب جيدة جدا، لقد شعرت أنها لن تتواجد في الأهلي بشكل كبير، لذا بحثت عن عرض للإعارة لاستعادة اسمي، خاصة أنني ابتعدت لموسم كامل عن المشاركة أساسيا".

وتابع "لن أحكم على تجربتي في الأهلي بالفشل، فالأهلي لا يضم لاعبا بدون تقييم أو اعتباطا أو بمعايير معينة، والكل يعلم ذلك، لكن واجهني سوء توفيق في بداية مشواري مع الفريق كان كفيلا بعدم تواجدي بصورة أساسية".

وأوضح المدافع الشاب "لقد اختارني المدير الفني السابق للأهلي حسام البدري، ثم تقدم باستقالته، ولم يكن أمامي سوى الاستمرار، فالانضمام للأهلي كان اختياري الأول، لأنني أحب النادي منذ صغري".

واستطرد "كل مركز بالأهلي يضم عدة لاعبين على أعلى كفاءة ويحاربون على مكانهم، لم أشعر أنني سأحصل على فرصة مرضية في التشكيل الأساسي، وبالتأكيد تحدثت مع مارتن لاسارتي، فالتواجد في الملعب أهم شيء للاعب الكرة، والإعارة ستعيدني للنادي الأهلي".

وحول مدى اللعب بجوار شقيقه محمود علاء مدافع الزمالك، رد أحمد علاء "لا يوجد شيء صعب في كرة القدم، كنت أتمنى تواجد محمود في الأهلي، فالأسرة كلها أهلاوية، وأعتقد أن (محمود) زملكاوي في الفترة الحالية".

وشدد مدافع الأهلي "فكرة الإعارة ليست سيئة بل جيدة لأي لاعب يريد اكتساب حساسية المباريات لأنها مختلفة تماما عن التدريبات".

وأتم تصريحاته "لعبت أول مباراة مع الأهلي ضد الترسانة في كأس مصر، وكان هناك 10 لاعبين يلعبون سويا لأول مرة، وقدمت أداء جيدا دون مخاطرة، أما في مباراة الداخلية ارتكبت خطأ، فهو أمر وارد لأي لاعب كرة، إلا أنني فوجئت بإبعادي تماما، رغم تغيير الجهاز الفني بعد هذا اللقاء، حيث تحدث معي لاسارتي وحفزني على مواصلة التدريب بقوة وتجاوز هذا الخطأ الذي يمكن أن يقع به أي لاعب كبير".

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