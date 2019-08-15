بالفيديو – حرمان من هدفين في ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - السوبر الأوروبي

وقف كيبا حارس مرمى تشيلسي حائلا مرتين أمام محمد صلاح لاعب ليفربول ومنعه من تسجيل هدفين في شباكه.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتوج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدفين لمثلهم في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة التي أقيمت في تركيا.

وشارك صلاح في المباراة منذ البداية إلى النهاية.

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كما سجل صلاح ركلته الترجيحية والتي كانت الأخيرة لليفربول قبل أن يضيع تامي أبراهام لاعب تشيلسي ركلته ليتوج الريدز باللقب الرابع لتاريخهم.

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