بالفيديو – حرمان من هدفين في ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي

وقف كيبا حارس مرمى تشيلسي حائلا مرتين أمام محمد صلاح لاعب ليفربول ومنعه من تسجيل هدفين في شباكه.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتوج ليفربول بلقب السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل بهدفين لمثلهم في الوقتين الأصلي والإضافي في المباراة التي أقيمت في تركيا.

وشارك صلاح في المباراة منذ البداية إلى النهاية.

كما سجل صلاح ركلته الترجيحية والتي كانت الأخيرة لليفربول قبل أن يضيع تامي أبراهام لاعب تشيلسي ركلته ليتوج الريدز باللقب الرابع لتاريخهم.

















































































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