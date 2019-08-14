بالفيديو - الأرض تنشق عن كيبا لينقذ تشيلسي مرتين أمام صلاح وفان دايك

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 22:41

كتب : FilGoal

كيبا - تشيلسي - اينتراخت فرانكفورت

أنقذ كيبا أريزابلاجا حارس مرمى تشيلسي فريقه من فرصة مركبة لتسجيل هدفا أمام هجوم ليفربول القوي خلال مباراة الفريقين في السوبر الأوروبي.

ويلعب تشيلسي ضد ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي المقامة في تركيا.

وتألق الحارس الإسباني الشاب وأنقذ فرصة من أمام محمد صلاح ثم فيرجيل فان دايك ليبقي التعادل في المباراة.

أخبار متعلقة

بالفيديو – شارك فيرمينو فسجل ليفربول في تشيلسي أبو تريكة: كلوب أخطأ في التعامل مع مباراة السوبر الأوروبي بالفيديو – الصناعة الأولى وهدف العادة.. جيرو يهز شباك ليفربول بالفيديو – الهدف الأول يتمنع على لامبارد.. العارضة تحرم تشيلسي من هز شباك ليفربول

وفي الدقيقة 75 حصل ليفربول على ركلة ركنية نفذها هيندرسون لتصل إلى فابينو الذي مررها إلى محمد صلاح.

وسدد النجم المصري كرة قوية أبعدها كيبا ببراعة لتصل إلى فان دايك الذي تابعها بتسديدة أخرى نحو المرمى لكن كيبا واصل تألق وتصدى للكرة مرة أخرى ثم اصطدمت بالقائم وخرجت بعيدا.

وكان تشيلسي تقدم في الشوط الأول عن طريق جيرو قبل أن يتعادل ساديو ماني لليفربول.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف سبب غياب عبد الله جمعة عن الزمالك أمام ديكاداها

إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون عرض نفسه على الزمالك؟ لماذا فتحوا المفاوضات مجددا إذا؟

عامر حسين لـ في الجول: الخميس تحديد موعد قرعة الدوري.. وخطاب لـ برزنتيشن بسبب السوبر

عامر حسين لـ في الجول: الزمالك يطرح تذاكر مباراة ديكاداها مساء الأربعاء

عامر حسين لـ في الجول: الخميس تحديد موعد قرعة الدوري.. وخطاب لـ برزنتيشن بسبب السوبر

تشيلسي ليفربول السوبر الأوروبي كيبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – حرمان من هدفين في ملخص لمسات صلاح أمام تشيلسي 7 دقيقة | المحترفون
بعد الفوز بالسوبر الأوروبي.. إنجاز جديد لـ محمد صلاح على المستوى العربي 33 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - لعنة ركلات الترجيح تقتل تشيلسي.. أسطنبول تحب ليفربول وتهديه السوبر الأوروبي 44 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - وقت إضافي مشتعل.. ماني يهز شباك تشيلسي وجورجينو يرد بالتعادل ساعة | أوروبا
بالفيديو - الأرض تنشق عن كيبا لينقذ تشيلسي مرتين أمام صلاح وفان دايك ساعة | أوروبا
بالفيديو – شارك فيرمينو فسجل ليفربول في تشيلسي 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك