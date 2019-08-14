بالفيديو - الأرض تنشق عن كيبا لينقذ تشيلسي مرتين أمام صلاح وفان دايك

أنقذ كيبا أريزابلاجا حارس مرمى تشيلسي فريقه من فرصة مركبة لتسجيل هدفا أمام هجوم ليفربول القوي خلال مباراة الفريقين في السوبر الأوروبي.

كيبا النادي : تشيلسي ليفربول تشيلسي

ويلعب تشيلسي ضد ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي المقامة في تركيا.

وتألق الحارس الإسباني الشاب وأنقذ فرصة من أمام محمد صلاح ثم فيرجيل فان دايك ليبقي التعادل في المباراة.

وفي الدقيقة 75 حصل ليفربول على ركلة ركنية نفذها هيندرسون لتصل إلى فابينو الذي مررها إلى محمد صلاح.

وسدد النجم المصري كرة قوية أبعدها كيبا ببراعة لتصل إلى فان دايك الذي تابعها بتسديدة أخرى نحو المرمى لكن كيبا واصل تألق وتصدى للكرة مرة أخرى ثم اصطدمت بالقائم وخرجت بعيدا.

وكان تشيلسي تقدم في الشوط الأول عن طريق جيرو قبل أن يتعادل ساديو ماني لليفربول.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف سبب غياب عبد الله جمعة عن الزمالك أمام ديكاداها

إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون عرض نفسه على الزمالك؟ لماذا فتحوا المفاوضات مجددا إذا؟

عامر حسين لـ في الجول: الخميس تحديد موعد قرعة الدوري.. وخطاب لـ برزنتيشن بسبب السوبر

عامر حسين لـ في الجول: الزمالك يطرح تذاكر مباراة ديكاداها مساء الأربعاء

عامر حسين لـ في الجول: الخميس تحديد موعد قرعة الدوري.. وخطاب لـ برزنتيشن بسبب السوبر