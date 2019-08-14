أبو تريكة: كلوب أخطأ في التعامل مع مباراة السوبر الأوروبي

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 22:09

كتب : FilGoal

ليفربول تشيلسي - السوبر الأوروبي

يرى محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تعامل مع مباراة السوبر الأوروبي بطريقة خاطئ.

وأنهى ليفربول الشوط الأول من مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي متأخرا بهدف دون رد.

وقال أبو تريكة في الاستديو التحليلي للمباراة: "كلوب أخطأ في التعامل مع المواجهة واعتبرها مثل أي لقاء في الدوري المصري".

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وأضاف "على العكس تماما تعامل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي مع المباراة كنهائي كأس ولعب بحذر وبتنظيم شديد".

وأكمل "كلوب أجرى الكثير من التغييرات على التشكيل الأساسي لفريقه الذي خاض به أول مباراة في الدوري، أين أليكس أرنولد وأين روبيرتو فيرمينو لماذا يجلسان على مقاعد البدلاء".

وأوضح "تشيلسي يستغل المساحات الفارغة بين خطي وسط ودفاع ليفربول ونجح في تسجيل هدف التقدم بهذه الطريقة".

وأتم تصريحاته "يجب على ليفربول أن يشرك الثنائي فيرمينو وأرنولد في الشوط الثاني ليسجل التعادل".

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