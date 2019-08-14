مواعيد مباريات الأربعاء 14\8\2019 والقنوات الناقلة.. السوبر الأوروبي

منتصف أسبوع هادئ غير مليء بالمباريات، لكنه نهاية اليوم ستشهد بطلا يرفع كأسا أوروبية.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأربعاء 14 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.

تابع كل المواعيد تفصيليا من هـنـا

أخبار متعلقة أزبيليكويتا: علينا إعادة تجميع صفوفنا بعد الهزيمة القاسية أمام يونايتد

ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، يلتقي بـ تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، للتنافس على كأس السوبر الأوروبي، في التاسعة مساءً.

المباراة تُنقل عبر 1 beIN Sports ويعلّق عليها التونسي عصام الشوالي.

فهل يقهر صلاح فريقه السابق ويضيف اللقب الثاني في مسيرته مع الريدز؟

اقرأ أيضا:

الأهلي لـ في الجول: مؤمن زكريا يحتاج لعلاج 4 أشهر.. لن يتم قيده

تسبب في إلغاء البطولة وانتصار بسداسية.. تاريخ ليفربول في السوبر الأوروبي

في الجول يكشف – القائمة المعروضة في جلسة اختيار مدرب الزمالك

أس تكشف كواليس الاجتماع الأول بين برشلونة وباريس لأجل نيمار

رئيس الزمالك: أبناء النادي حذروا دياز من العمل معنا بعد أن اتفقنا على كل شيء