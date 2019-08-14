مواعيد مباريات الأربعاء 14\8\2019 والقنوات الناقلة.. السوبر الأوروبي

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 00:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

منتصف أسبوع هادئ غير مليء بالمباريات، لكنه نهاية اليوم ستشهد بطلا يرفع كأسا أوروبية.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأربعاء 14 أغسطس 2019 والقنوات الناقلة.

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ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، يلتقي بـ تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، للتنافس على كأس السوبر الأوروبي، في التاسعة مساءً.

المباراة تُنقل عبر 1 beIN Sports ويعلّق عليها التونسي عصام الشوالي.

فهل يقهر صلاح فريقه السابق ويضيف اللقب الثاني في مسيرته مع الريدز؟

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