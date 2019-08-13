رئيس الزمالك: أبناء النادي حذروا دياز من العمل معنا بعد أن اتفقنا على كل شيء

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 21:10

كتب : FilGoal

رامون دياز - الزمالك

كشف رئيس نادي الزمالك عن تراجع المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن اتفاقه مع القلعة البيضاء لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأفصح رئيس الزمالك في فيديو مصور عبر يوتيوب: "رامون دياز كان الخيار الأول بالنسبة لنا لتدريب الفريق".

وأضاف في حضور محمد حبشي وكيل دياز "عقدنا معه عدة اجتماعات وكان يرحب كثيرا بتدريب الزمالك ووافق أيضا على تخفيض راتبه من 4 ملايين دولار إلى مليوني دولار بالإضافة إلى شرط جزائي بقيمة شهرين من راتبه".

أخبار متعلقة

مدرب الزمالك – رينيه فايلر.. بطولة وحيدة وأسلوب هجومي وتحذير لإدارة الأبيض مدرب الزمالك - دي بياسي.. مغير ثقافة كرة القدم في ألبانيا ومرشح مرة ثانية لقيادة الأبيض في الجول يكشف – القائمة المعروضة في جلسة اختيار مدرب الزمالك مران الزمالك – عودة ساسي وطارق حامد.. وتأهيل خاص لعبد الله جمعة رئيس الزمالك: أبناء النادي حذروا دياز من العمل معنا بعد أن اتفقنا على كل شيء دي بياسي يوضح لـ في الجول موقفه من تدريب الزمالك

وأكمل "ولكن بشكل مفاجئ وبدون أي مبرر تراجع دياز عن اتفاقه وطلب الحصول على 50% من قيمة تعاقده كقمدم التعاقد وأن تكون قيمة الشرط الجزائي عام من التعاقد".

وشدد "وهذه الطلبات تعجيزية بالنسبة لنا".

ثم تدخل محمد حبشي ليوضح "اتفقنا مع دياز على كافة الأمور وكنت على تواصل مع المحامي الخاص به بشكل دائم لإنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".

وكشف "ولكن محامي دياز أكد لي أنه تلقى تحذيرات من أشخاص مصريين ألا يأتي المدرب الأرجنتيني إلى الزمالك لذلك تراجع عن اتفاقه".

وعاد رئيس الزمالك ليؤكد "دياز كان المرشح الأول بالنسبة لنا لتدريب الزمالك ولكن أشخاص من داخل النادي يصفون أنفسهم بأنهم (أبناء الزمالك) حذروه من العمل معنا وهم لا يريدون مصلحة القلعة البيضاء".

FilGoal.com كان انفرد في وقت سابق بإن الزمالك اتفق مع رامون دياز على كافة تفاصيل توليه تدريب الفريق الأبيض قبل أن يغير المدرب الأرجنتيني موقفه. (طالع التفاصيل)

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته "عرضنا مجموعة من السير الذاتية لبعض المدربين على لجنة من نجوم وأساطير النادي القدامى وبالفعل اختاروا أحد الأسماء لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، ولكن مجلس الإدارة سيجتمع أولا لاختيار المدرب ومن الممكن أن نستقر على اسم يختلف عن الذي اختارته اللجنة".

وكشف FilGoal.com عن أسماء الخمسة مدربين الذي يفاضل مجلس إدارة الزمالك بينهم لاختيار أحدهم لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم المدير الفني الجديد.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف – القائمة المعروضة في جلسة اختيار مدرب الزمالك

دي بياسي يوضح لـ في الجول موقفه من تدريب الزمالك

مدرب الزمالك - أليكساندر ستانويفيتش.. "الشجاع الذي يثق كثيرا في أسلوبه"

خبر في الجول - الأهلي ينتدب لاعب كرة يد وآخر لكرة السلة مقابل إعارة ماهر لسموحة

عدو الشعب: نسخة وليد أزارو

الزمالك رامون دياز الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الزمالك – ميتشو.. قائد الحرب والثورة الأوغندية ومحب كرويف ساعة | تقرير في الجول
مواعيد مباريات الأربعاء 14\8\2019 والقنوات الناقلة.. السوبر الأوروبي ساعة | أوروبا
قبل مواجهة ليفربول وتشيلسي.. تاريخ بطولة السوبر الأوروبي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عبد الحفيظ لـ في الجول: هشام يحدد مستقبله.. وندرس عرض إعارة لـ شريف من إنبي 2 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - صدمة في الدراجاو.. بورتو يودع دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي لـ في الجول: مؤمن زكريا يحتاج لعلاج 4 أشهر.. لن يتم قيده 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 4 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي

قد ينال إعجابك