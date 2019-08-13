رئيس الزمالك: أبناء النادي حذروا دياز من العمل معنا بعد أن اتفقنا على كل شيء

كشف رئيس نادي الزمالك عن تراجع المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن اتفاقه مع القلعة البيضاء لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأفصح رئيس الزمالك في فيديو مصور عبر يوتيوب: "رامون دياز كان الخيار الأول بالنسبة لنا لتدريب الفريق".

وأضاف في حضور محمد حبشي وكيل دياز "عقدنا معه عدة اجتماعات وكان يرحب كثيرا بتدريب الزمالك ووافق أيضا على تخفيض راتبه من 4 ملايين دولار إلى مليوني دولار بالإضافة إلى شرط جزائي بقيمة شهرين من راتبه".

وأكمل "ولكن بشكل مفاجئ وبدون أي مبرر تراجع دياز عن اتفاقه وطلب الحصول على 50% من قيمة تعاقده كقمدم التعاقد وأن تكون قيمة الشرط الجزائي عام من التعاقد".

وشدد "وهذه الطلبات تعجيزية بالنسبة لنا".

ثم تدخل محمد حبشي ليوضح "اتفقنا مع دياز على كافة الأمور وكنت على تواصل مع المحامي الخاص به بشكل دائم لإنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".

وكشف "ولكن محامي دياز أكد لي أنه تلقى تحذيرات من أشخاص مصريين ألا يأتي المدرب الأرجنتيني إلى الزمالك لذلك تراجع عن اتفاقه".

وعاد رئيس الزمالك ليؤكد "دياز كان المرشح الأول بالنسبة لنا لتدريب الزمالك ولكن أشخاص من داخل النادي يصفون أنفسهم بأنهم (أبناء الزمالك) حذروه من العمل معنا وهم لا يريدون مصلحة القلعة البيضاء".

FilGoal.com كان انفرد في وقت سابق بإن الزمالك اتفق مع رامون دياز على كافة تفاصيل توليه تدريب الفريق الأبيض قبل أن يغير المدرب الأرجنتيني موقفه. (طالع التفاصيل)

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته "عرضنا مجموعة من السير الذاتية لبعض المدربين على لجنة من نجوم وأساطير النادي القدامى وبالفعل اختاروا أحد الأسماء لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، ولكن مجلس الإدارة سيجتمع أولا لاختيار المدرب ومن الممكن أن نستقر على اسم يختلف عن الذي اختارته اللجنة".

وكشف FilGoal.com عن أسماء الخمسة مدربين الذي يفاضل مجلس إدارة الزمالك بينهم لاختيار أحدهم لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم المدير الفني الجديد.

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