أس تكشف كواليس الاجتماع الأول بين برشلونة وباريس لأجل نيمار

أخيرا وقع الاجتماعي بين إدارتي برشلونة وباريس سان جيرمان للتفاوض حول صفقة نيمار، لكن الطرفان ظهرا غير متفاهمين بحسب أغلب المصادر الصحفية الإسبانية.

برشلونة يعمل على إعادة الزمن إلى الوراء واسترجاع لاعبه السابق نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد أن فعّل الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن المفاوضات التي جرت يوم الثلاثاء بين الطرفين، لم تُنتِج شيئا سوى إظهار الخلافات العملاقة بين المؤسستين.

خافيير بورداس مدير القسم الرياضي في برشلونة، وإيريك أبيدال السكرتير التقني بالنادي الكتالوني، توجها إلى باريس للاجتماع بإدارة الفريق الفرنسي.

هناك التقوا بـ أندري كوري وسيط عائلة نيمار الذي يثق فيه اللاعب البرازيلي، والذي ساهم سابقا في نقله من سانتوس إلى برشلونة، ثم من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، والآن يحاول إعادته إلى برشلونة مجددا.

جميعهم اجتمعوا بـ ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان لمدة 4 ساعات، لم ينتج عنها الشيء الكثير.

النتيجة الوحيدة الحقيقية بنهاية الاجتماع بحسب "أس"، كانت أن الاتفاق بين الطرفين بعيد للغاية.

لكن على الأقل، قام برشلونة بخطوة متقدمة على غريمه ريال مدريد.

بالنسبة لـ باريس سان جيرمان، فـ برشلونة أرسل وفدا من الدرجة الثانية، لا يتضمن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، أو أوسكار جارو المدير التنفيذي.

في الاجتماع، ظل برشلونة متمسكا بعرضه، يريد إقحام فيليبي كوتينيو في الصفقة، أما باريس سان جيرمان، فلا يريد سماع شيء غير الأموال، يريد الكثير من الأموال.

ولو أراد برشلونة إقحام لاعبين في الصفقة، فـ باريس راغب في الحصول على خدمات نيلسون سيميدو، وإيفان راكيتيتش، وعثمان ديمبيلي.

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وبارتوميو لم يجتمعا يوم الثلاثاء، لكنهما سيلتقيان إجباريا في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية يوم الخميس، هناك يمكن أن تشهد المفاوضات مرحلة أخرى.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية المقربة من برشلونة اتفقت بدورها على أغلب نقاط تقرير أس.

أما صحيفة "ماركا"، فكانت أكثر حدة في تقريرها ووصفت الناديين بـ "العدوين" خلال العامين الماضيين.

وبررت موافقة باريس سان جيرمان على هذا الاجتماع بإلحاح نيمار على المغادرة مع عدم وجود أندية عديدة قادرة على ضمه.

باريس سان جيرمان قيّم لاعبه بـ250 مليون يورو، فهم لن يفرطوا بسهولة في نيمار الذي اشتروه مقابل 222 مليون يورو قبل عامين فقط.

في تلك الأثناء، وبينما اجتمع إداريو الناديين، كان نيمار مستمعا بشمس الصيف على أحد الشواطئ الجنوبية للبرتغال، غير متأثر للغاية بضبابية مستقبله.

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