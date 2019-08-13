خاص الأهلي لـ في الجول: مؤمن زكريا يحتاج لعلاج 4 أشهر.. لن يتم قيده

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 23:32

كتب : أحمد الخولي

مؤمن زكريا - الأهلي - النجوم

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن احتياج مؤمن زكريا لاعب الفريق لفترة علاج تصل إلى 4 أشهر بسبب الإصابت التي يعاني منها.

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "الطبيب المشرف على علاج مؤمن طلب الحصول على صور التقارير الطبية والآشعة التي خضع لها مؤمن في وقت سابق".

وواصل "هذه التقارير كشفت حاجة مؤمن لفترة علاج تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر".

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وتابع "مؤمن سيسافر إلى ألمانيا في الرابع من شهر سبتمبر المقبل للخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي وهناك التزام كامل من الأهلي بتحمل قيمة وتكاليف علاجه ومساندته من أجل العودة".

وأضاف عبد الحفيظ "اجتمعت بمؤمن وأكدت له مساندتنا التامة له وأوضحت أنه سيكون من الصعب قيده حاليا".

وأتم "مدير الكرة في الأهلي "سننتظر حتى شهر يناير المقبل لمعرفة موقف مؤمن بعد العلاج وسننظر إذا كان اكتمل شفائه وأصبح جاهزا".

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