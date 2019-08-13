رسميا - السد خامس المتأهلين إلى كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 20:48

كتب : FilGoal

حسن الهيدوس - يوسف المساكني - السد - الدحيل

تأهل السد القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على ضيفه ومواطنه الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على استاد جاسم بن حمد في إياب دور الـ16.

وبالتالي، ضمن السد مقعده في كأس العالم للأندية 2019.

البطولة المقرَر إقامتها في قطر بشهر ديسمبر المقبل، يُشترَط ألا يزيد عدد الفرق من الدولة المضيفة فيها عن فريق واحد.

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السد فاز بالدوري القطري بالفعل، ولكنه احتاج حتى يضمن مقعده في مونديال الأندية، إلى عدم فوز فريق قطري آخر بدوري أبطال آسيا، إذ سيتأهل حينها وصيف بطل آسيا إلى كأس العالم للأندية بدلا من السد.

وبخروج الدحيل من المسابقة القارية، لا يتبقى من القطريين سوى السد في دوري أبطال آسيا.

السد سجل أهدافه بواسطة أكرم عفيف، وعبد الكريم حسن في مناسبتين. فيما سجل إدميلسون جونيور هدف الدحيل الوحيد.

ليرفع السد فوزه في إجمالي المباراتين إلى 4-1، بعد التعادل ذهابا 1-1.

السد يواجه النصر السعودي في الدور ربع النهائي بعد أسبوعين.

أكرم عفيف تقدم في النتيجة للسد بالدقيقة 20 بعد تمريرة بغداد بونجاح بطل إفريقيا.

قبل أن يضيف عبد الكريم حسن أحسن لاعب في آسيا الهدف الثاني للسد في الدقيقة 35 من ركلة حرة مباشرة.

البرازيلي إدميلسون قلّص الفارق للدحيل في الدقيقة 56، وأعاد فريقه للمباراة.

المواجهة ظلت معلقة حتى الوقت بدل الضائع عندما سجل أحمد ياسر بالخطأ في مرمى فريقه الدحيل، ليقتل السد المباراة.

اللحظات التالية شهدت إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه محمد مونتاري لاعب الدحيل، بعد أن لكم كريم بوضياف لاعب السد.

المباراة هي الرسمية الثانية لـ شابي هيرنانديز كمدرب للسد، ويسعى لتحقيق ما فشل فيه سلفه جوزفالدو فيريرا: الفوز بدوري أبطال آسيا.

وبات السد خامس الصاعدين إلى كأس العالم للأندية بعد ليفربول الإنجليزي، والترجي التونسي، ومونتيري المكسيكي، وهاينجن سبورت من كاليدونيا الجديدة.

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السد الدحيل دوري أبطال آسيا

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