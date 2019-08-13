كلوب: سأتجنب إغضاب أمي في تعاملي مع حكم مباراة السوبر

رحب يورجن كلوب المدرب الفني لـ ليفربول، بإسناد إدارة مباراة فريقه أمام تشيلسي تحكيميا إلى سيدة.

ليفربول يواجه مواطنه تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي مساء الأربعاء، مباراة تديرها الفرنسية ستيفاني فرابارت في حدث هو الأول من نوعه لسيدة.

وصرّح كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "أخيرا، أعتقد أنه الوقت المناسب، لقد اختبرت هذه التجربة في ألمانيا، وأنا سعيد للغاية أننا جزء من هذه اللحظة التاريخية".

وأضاف: "إنه قرار ذكي بإسناد مباراة مهمة جدا جدا إلى امرأة لتحكمها، أعتقد أنه الوقت المناسب".

ووعد: "أنا متأكد أننا لن نحاول تصعيب المباراة (عليها) أكثر مما هي صعبة في الأساس".

وأكمل مازحا: "سأظهر أفضل وجه ممكن، وإلا ستغضب أمي".

وأتم: "آمل أنها ليست آخر مباراة تديرها سيدة، هذا كل ما أستطيع قوله".

أما فيرجيل فان دايك قائد دفاع ليفربول، فلم يبد اهتماما كبيرا بهوية الحكم: "جنس الحكم لا يهم، بل ما يهم هو اتخاذ القرار الصحيح".

فيما بدا السنغالي ساديو ماني مشجعا في حديثه: "هذا لن يؤثر علي، ولا يشكل فارقا لنا".

وأكمل: "لقد اتخذوا القرار الصحيح بكل تأكيد، إنها تستحق التواجد هنا".

وشدد: "تركيزنا منصب على أنفسنا حتى نفوز باللقب".

وكانت فرابارت صرّحت: "أعتقد أننا مثلهم (الحكام الرجال)، علينا إظهار مدى جودتنا وجاهزيتنا من الناحيتين التقنية والتكتيكية. لست خائفة من ذلك".

وواصلت في تصريحات صحفية "هذه ليست أول مرة بالنسبة لي (في مباريات الرجال)، أعرف حقا معنى ذلك، أعتقد لا يوجد اختلاف كبير (بين مباريات الرجال ومباريات النساء) لأن كرة القدم هي نفسها. إنها نفس القوانين لذا سأقوم بنفس المهمة التي أفعلها في مباريات النساء. أتبثتنا أنفسنا تقنيا وبدنيا أننا مثل الرجال. نحن جاهزات ولسنا خائفات".

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