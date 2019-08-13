مدرب الزمالك - دي بياسي.. مغير ثقافة كرة القدم في ألبانيا ومرشح مرة ثانية لقيادة الأبيض

الجماهير هناك لا تهتم بكرة القدم ولا تشاهد مباريات المنتخب ولا تشجع اللاعبين.. أي مدرب سيتولى تدريب منتخب ألبانيا سيكون أمامه الكثير من العمل.

الاختيار وقع على مدرب إيطالي لتولى المهمة الفنية لمنتخب ألبانيا وعليه فعل معجزة هناك.

ولكن لتصنع المعجزة عليك العمل كثيرا وبطريقة مختلفة وتستغل الظروف لصالحك.

وهذا بالفعل ما فعله الإيطالي المخضرم جياني دي بياسي عندما تولى تدريب منتخب ألبانيا.

والآن.. وبعد 4 سنوات من المعجزة التي حققها دي بياسي مع منتخب ألبانيا دخل المدرب الإيطالي المخضرم دائرة المرشحين لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

دي بياسي يوضح لـ في الجول موقفه من تدريب الزمالك

FilGoal.com يقدم لكم السيرة الذاتية للمدرب الإيطالي جياني دي بياسي بعد ترشيحه لتدريب الزمالك.

المدرب الإيطالي البالغ من العمر 63 عاما بدأ مسيرته التدريبية في عام 1990 في أحد فرق الشباب الإسبانية واستمر في تدريب الأندية حتى عام 2011 وخلال هذه الفترة كانت أبرز الفرق التي تولى تدريبها هي أودينيزي وتورينو في إيطاليا.

دي بياسي اللاعب

إلى أن تولى تدريب منتخب ألبانيا في عام 2011.

منتخب صغير لم يشارك من قبل في أي بطولة كبيرة، لكن مع دي بياسي صنع المعجزة وكتب التاريخ وظهر لأول مرة في بطولة الأمم الأوروبية 2016.

جاء دي بياسي لتدريب ألبانيا ووضع خارطة طريق ليسير عليها حتى يحقق الإنجاز الذي يريده.

الجماهير في ألبانيا لا تهتم بكرة القدم واللاعبون يرفضون تمثيل المنتخب ويختارون اللعب لمنتخبات أوروبية أخرى.

أزمة كبيرة نجح دي بياسي في إيجاد طريقة لحلها.

بذل المدرب الإيطالي جهدا كبيرا لإقناع اللاعبين ذو الأصول الألبانية في تمثيل منتخب ألبانيا.

وبالفعل عقد العديد من الجلسات مع الكثير من اللاعبين الرافضين اللعب لمنتخب ألبانيا وأقنعهم بعكس ذلك، وهذا ما أكدته صحيفة "جارديان" الإنجليزية قبل سنوات.

والآن أصبح منتخب ألبانيا يضم عددا لا بأس به من اللاعبين الجيدين مع المدرب دي بياسي.

انتشار أخبار إقناع العديد من اللاعبين بتمثيل ألبانيا جعل الجماهير تهتم بكل جديد يخص منتخب بلادهم.

وبالفعل زاد اهتمام ومتابعة الجماهير لكرة القدم ومنتخب بلادهم وكانوا دائما حاضرين لتشيجع المنتخب في مبارياته.

خارطة الطريق التي رسمها دي بياسي أتت ثمارها ونجح منتخب بولندا في التأهل لأول مرة في التاريخ لبطولة الأمم الأوروبية 2016 في فرنسا.

إنجازا كبيرا وبالفعل كان التأهل لأمم أوروبا بمثابة المعجزة الكروية في ألبانيا.

ويكفي أن منتخب ألبانيا خلال تصفيات يورو 2016 استطاع الفوز على البرتغال الذي فاز بالبطولة بعد ذلك.

ودع منتخب ألبانيا البطولة من دور المجموعات بعدما خسر أمام كل من فرسنا وسويسرا، لكنه أيضا صنع إنجازا كبيرا بعدما حقق أول فوز في تاريخ اليورو على رومانيا بهدف دون رد.

بعد كأس الأمم الأوروبية انتهت مهمة جياني دي بياسي مع منتخب ألبانيا بعد أن استطاع تغيير ثقافة الجماهير هناك تجاه كرة القدم وترك لهم منتخبا جيدا.

طريقة اللعب مع ألبانيا

لعب دي بياسي أكثر من 40 مباراة مع منتخب ألبانيا خاض خلالهم 14 لقاء بطريقة لعب 4-1-4-1 وهي الخطة التي يحبذها المدرب الإيطالي.

ولعب أيضا 13 مباراة بطريقة 4-4-2 وهي من أكثر الخطط التي يفضل اللعب بها.

مرشح سابق لتدريب إنجلترا

عقب يورو 2016 كان الاتحاد الإنجليزي يبحث عن مدربا جديدا لمنتخب إنجلترا خلفا لروي هودجسون الذي ودع البطولة من دور الـ16.

وهنا دخل دي بياسي قائمة المرشحين لتدريب الأسود الثلاثة مع عدة أسماء أخرى قبل أن يقع الاختيار على سام ألاردايس لتدريب الإنجليز في ذلك الوقت.

وعلق دي بياسي على هذه التقارير قائلا: "يشرفني أن أكون مرشحا لتدريب منتخب إنجلترا لأن العمل مع هذا المنتخب سيكون فرصة كبيرة لي".

ترشيح أول لتدريب الزمالك

في صيف 2016 وبعد رحيله عن منتخب ألبانيا دخل جياني دي بياسي ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك.

لكن النادي الأبيض وقتها استقر على تعيين مؤمن سليمان مدربا للفريق.

ما بعد ألبانيا

رحل دي بياسي عن ألبانيا في عام 2017 وتولى تدريب ديبورتيفو ألافيس الإسباني.

النتائج السيئة بعد 5 مباريات من انطلاق موسم 2017/2018 دفعت نادي ألافيس لتعيين دي بياسي لتحسين نتائج الفريق.

لكن دي بياسي قاد الفريق في 9 مباريات فقط خسر خلالهم 6 لقاءات وحقق 3 انتصارات.

ليتم إقالته بعد شهرين فقط من تولي تدريب ألافيس ومنذ ذلك الحين لم تطأ قدم دي بياسي العشب الأخضر وهو مدربا لأي فريق أو منتخب.

ترشيح ثاني لتدريب الزمالك

وبعد 4 سنوات من ترشيحه للمرة الأولى لتدريب الزمالك دخل دي بياسي ضمن قائمة الأسماء التي يختار منها مجلس إدارة الأبيض المدير الفني الجديد.

وكشف FilGoal.com عن أسماء الخمسة مدربين الذي يفاضل مجلس إدارة الزمالك بينهم لاختيار أحدهم لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة عن اسم المدير الفني الجديد.

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