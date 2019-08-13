ليكيب: مارسيليا يفسخ تعاقده مع عادل رامي لكذبه بشأن إصابته للمشاركة في برنامج

قرر نادي مارسيليا فسخ تعاقده مع عادل رامي المدافع الدولي الفرنسي السابق وذلك بعدما ادعى الإصابة للتغيب عن التدريبات والمشاركة في برنامج تلفزيوني، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

عادل رامي النادي : أولمبيك مرسيليا أولمبيك مرسيليا

وقال التقرير إن المدافع الفرنسي ظهر في برنامج تلفزيوني واقعي يتضمن تدخلات بدنية على الرغم من انه قد أخبر فريقه أنه مصاب وليس قادرا على التدرب.

وقام مارسيليا فورا بإيقاف لاعبه، لكن ليكيب أشارت إلى أن النادي قرر فسخ تعاقده مع اللاعب خاصة وأنه لم يشارك في عدد من التدريبات، وتحديدا منذ انفصاله عن العارضة باميلا أندرسون.

وكانت باميلا قد وصفته بـ"الوحش" وأنه كان يخونها ما أثر كثيرا عليه وأبعده عن تركيزه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رامي كان يحاول إيجاد فريق في الدوري الأمريكي للتواجد بالقرب من باميلا طيلة الوقت. خاصة وأنها تواصلت مع أحد ملاك لوس أنجلوس لمعرفة إمكانية انضمام اللاعب إلى النادي الأمريكي، لكن الصفقة توقفت بعد انفصال الثنائي.

ويمتد تعاقد رامي صاحب الـ33 عاما مع مارسيليا حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وانضم عادل رامي إلى مارسيليا قادما من إشبيلية في صيف 2017، وشارك خلال الموسم المنصرم في 21 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

طالع أيضا:

خبر في الجول - الأهلي ينتدب لاعب كرة يد وآخر لكرة السلة مقابل إعارة ماهر لسموحة

خبر في الجول – الصربي ستانويفيتش يدخل ترشيحات تدريب الزمالك

عدو الشعب: نسخة وليد أزارو

رونالدو ملمحا إلى أفضليته: لهذا أختلف عن ميسي

إندبندنت توضح: توتر بين زيدان وبيريز بسبب بوجبا

طارق يحيى يخوض مباراة قارية لأول مرة.. ويقود الزمالك في خامس مواجهة