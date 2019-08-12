تقرير: مويس ينافس 3 مدربين على تدريب فريق بيكام الجديد

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 13:36

كتب : FilGoal

ديفيد مويس

وضع الإنجليزي ديفيد بيكام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، الأسكتلندي ديفيد مويس في قائمة المدربين المحتملين ليصبح أول مدرب في تاريخ النادي.

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية فأن مويس ضمن المرشحين لتدريب النادي الجديد في كرة القدم الأمريكية في الفترة المقبلة.

وتضم القائمة كل من الفرنسي تيري هنري والإيطاليين كارلو أنشيلوتي وجينارو جاتوزو.

ولم يُدرب مويس أي فريق منذ ترك المهمة التدريبية لوست هام يونايتد الإنجليزي في مايو 2018، بعد تدريب سندرلاند وريال سوسيداد.

ويعد هنري وجاتوزو دون أندية بعد رحيل كلاهما عن تدريب موناكو الفرنسي وميلان الإيطالي على الترتيب.

بينما يظل أنشيلوتي الذي سبق له تدريب بيكام مع ميلان الإيطالي، مديرا فنيا لنابولي الإيطالي للموسم الثاني على التوالي.

النادي الأمريكي ضم حتى الآن 3 لاعبين استعدادا للمشاركة في موسم 2020 لأول مرة في الدوري.

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