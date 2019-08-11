الأوضاع اشتعلت.. شقيقة نيمار تنهال بالسباب على جماهير باريس سان جيرمان

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 23:51

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليفربول

فتحت رافاييلا شقيقة نيمار لاعب باريس سان جيرمان، النار على جماهير فريقه بعد الهتافات العدائية في حق أخيها.

باريس سان جيرمان تغلب على نيم أوليمبيك 3-0 في ملعب حديقة الأمراء بالدوري الفرنسي، مباراة غاب عنها نيمار وسط تكهنات باقتراب رحيله عن الفريق.

من جانبها، لم تقبل شقيقته رافاييلا الغضب الذي تلقاه نيمار أثناء المباراة، وأعادت تغريد فيديو يُظهر جماهير باريس سان جيرمان تسب اللاعب، وعلّقت عليه:

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"يا لهم من مجموعة بشر متوحشين كريهين لا يتمتعنون بالاحترام!

سترغبون لو يستمر شقيقي في فريقك، فأنتم لن تفوزوا بأي شيء دون وجوده".

وكانت جماهير باريس سان جيرمان قد هتفت بشكل عدائي ضد نجمها أغلب فترات اللقاء، ورفعت لافتات مسيئة في حقه.

يتزامن ذلك مع تقرير راديو مونت كارلو الذي ذكرت فيه موافقة باريس سان جيرمان على التخلي عن نجمه لصالح برشلونة، مقابل الحصول على مبلغ مالي بالإضافة إلى فيليبي كوتينيو.

فبرشلونة سرّع من عملية المفاوضات بالأيام الماضية، واجتمع بإدارة النادي الفرنسي، وهو الاجتماع الذي خرجوا منه بتلك النتائج.

النادي الكتالوني يبدو بعيدا للغاية عن الاستسلام في مسألة الظفر بـ نيمار، وواثق من إتمام الصفقة لصالحه.

الإذاعة الفرنسية ذكرت أن الأسبوع المقبل قد يكون حاسما، إذ من المنتظَر أن يرسل برشلونة عرضه الرسمي الأول إلى مكاتب باريس والذي يحتوي مبلغا ماليا + كوتينيو.

باريس سان جيرمان من جانبه لا يبدو ممانعا في الحصول على مبلغ مالي يسد به احتياجاته في سوق الانتقالات الصيفية، فعينه على باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، ويرغب في استقدام حارس مرمى.

وحتى لو دخل ريال مدريد على الخط، فـ برشلونة هو الأقرب للظفر بـ نيمار، فرغبة اللاعب لا تريد شيء سوى برشلونة بحسب الإذاعة الفرنسية.

يأتي ذلك بعد يوم من تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية الذي ذكرت فيه إصرار برشلونة على "عدم القيام بشيء جنوني على المستوى الاقتصادي للظفر بنيمار"، وشددت فيه أن برشلونة يريد إقحام لاعب واحد على الأقل في الصفقة.

فيما ذكرت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية أن البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو والمستهدف من إدارة برشلونة حتى يدخل في صفقة نيمار.

كوتينيو حضر من ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017\2018، لتعويض رحيل مواطنه نيمار المفاجئ بالأساس بعد أن فعّل الأخير الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في خطوة صادمة.

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