جوارديولا يواجه مدرب بلجيكا في مباراة تكريم كومباني

أعلن نادي مانشستر سيتي موعد إقامة مباراة تكريمية لقائده السابق فينسنت كومباني لاعب ومدرب أندرلخت البلجيكي والذي قضى 11 موسما مع الأول.

وتقام المباراة بين أساطير مانشستر سيتي، بطل الرباعية المحلية في الموسم الماضي، ونجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 سبتمبر.

ويقود جوسيب جوارديولا، مدرب سيتي حاليا، فريق أساطير سيتي بينما يدرب روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، فريق نجوم الدوري.

وتجري المباراة على ملعب مدينة مانشستر الخاص بنادي مانشستر سيتي.

بيب جوارديولا سيقود الإدارة الفنية لفريق أساطير مانشستر سيتي، فيما سيتولى روبيرتو مارتينيز مسؤولية فريق نجوم الدوري الممتاز في مباراة فينسنت كومباني @VincentKompany التكريمية يوم 11 سبتمبر 👏 🔵 #السيتي pic.twitter.com/BAg1bPGFKL — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 12, 2019

ولعب البلجيكي كومباني (33 عاما) في مانشستر سيتي من 2008 إلى 2019 وتوج مع الفريق بـ12 لقبا.

وفي تلك الفترة شارك في 265 مباراة مع سيتي وسجل 18 هدفا.

وقاد منتخب بلده لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018.

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