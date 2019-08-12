جوارديولا يواجه مدرب بلجيكا في مباراة تكريم كومباني

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 13:34

كتب : FilGoal

كومباني - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي موعد إقامة مباراة تكريمية لقائده السابق فينسنت كومباني لاعب ومدرب أندرلخت البلجيكي والذي قضى 11 موسما مع الأول.

وتقام المباراة بين أساطير مانشستر سيتي، بطل الرباعية المحلية في الموسم الماضي، ونجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 سبتمبر.

ويقود جوسيب جوارديولا، مدرب سيتي حاليا، فريق أساطير سيتي بينما يدرب روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، فريق نجوم الدوري.

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وتجري المباراة على ملعب مدينة مانشستر الخاص بنادي مانشستر سيتي.

ولعب البلجيكي كومباني (33 عاما) في مانشستر سيتي من 2008 إلى 2019 وتوج مع الفريق بـ12 لقبا.

وفي تلك الفترة شارك في 265 مباراة مع سيتي وسجل 18 هدفا.

وقاد منتخب بلده لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018.

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