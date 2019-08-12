بيريسيتش يجتاز الفحص الطبي تمهيدا للتوقيع لـ بايرن ميونيخ

اجتاز الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش الفحص الطبي لنادي بايرن ميونيخ تمهيدا لانتقاله قادما من إنتر الإيطالي.

إيفان بيريسيتش النادي : إنتر ميلان بايرن ميونيخ

اللاعب البالغ 30 عاما أتم الفحص الطبي بنجاح وأصبح جاهزا لتوقيع العقود مع بطل الدوري الألماني.

بيريسيتش قال لصحيفة بيلد الألمانية: "لقد أتممت الفحص الطبي، وسأقدم أفضل ما لدي".

ومن المتوقع أن ينتقل الكرواتي مقابل 5 مليون يورو على سبيل الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

وخرج بيريسيتش من خطط أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لإنتر إذ يرى أنه لن يقدم المطلوب منه مع النيراتزوري.

بايرن وجه أنظاره نحو الكرواتي بعد فشلهم في ضم ليروي ساني الذي تعرض لإصابة الرباط الصليبي مع مانشستر سيتي وسيغيب لمدة 6 أشهر عن المشاركة.

واحتاج البافاري تدعيم مركز الجناح بعد اعتزال الهولندي آريين روبن ورحيل الفرنسي فرانك ريبيري بعد نهاية تعاقده.

الجناح الكرواتي صاحب الـ 30 عاما انضم إلى إنتر في 2015 قادما من فولفسبورج الألماني، ويمتد عقده مع الأفاعي حتى 2022.

وشارك بيريسيتش في 45 مباراة الموسم الماضي بقميص إنتر ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 8.

منذ انضمامه لصفوف الفريق الإيطالي، سجل بيريسيتش 40 هدفا وصنع 37 خلال ظهوره في 163 مباراة في كل البطولات.

وسبق لإيفان اللعب في الدوري الألماني سابقا، وتحديدا في الفترة ما بين 2011 وحتى 2015.

في 2011 ارتدى قميص بوروسيا دورتموند قادما من كلوب بروج، قبل أن يرحل إلى فولفسبورج في 2013 ثم إلى إنتر في 2015.

في الكرة الألمانية، حقق إيفان لقب الدوري الألماني مرة مع دورتموند والكأس مرتين (مرة مع دورتموند ومرة مع فولفسبورج) إلى جانب لقب السوبر مرتين (مرة مع دورتموند وأخرى مع فولفسبورج).

الجناح الكرواتي صاحب الـ 30 عاما انضم إلى إنتر في 2015 قادما من فولفسبورج الألماني، ويمتد عقده مع الأفاعي حتى 2022. وشارك بيريسيتش في 45 مباراة الموسم الماضي بقميص إنتر ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 8. منذ انضمامه لصفوف الفريق الإيطالي، سجل بيريسيتش 40 هدفا وصنع 37 خلال ظهوره في 163 مباراة في كل البطولات. وسبق لإيفان اللعب في الدوري الألماني سابقا، وتحديدا في الفترة ما بين 2011 وحتى 2015. في 2011 ارتدى قميص بوروسيا دورتموند قادما من كلوب بروج، قبل أن يرحل إلى فولفسبورج في 2013 ثم إلى إنتر في 2015. في الكرة الألمانية، حقق إيفان لقب الدوري الألماني مرة مع دورتموند والكأس مرتين (مرة مع دورتموند ومرة مع فولفسبورج) إلى جانب لقب السوبر مرتين (مرة مع دورتموند وأخرى مع فولفسبورج).

اقرأ أيضا

هل أصبح الأقرب؟ رئيس الزمالك ينشر صورة نجليه مع فيريرا

مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض ظهير الزمالك السابق

هدافو الأهلي في إفريقيا

راديو مونت كارلو: باريس وافق.. كوتينيو + مبلغ مالي = نيمار إلى برشلونة

الأوضاع اشتعلت.. شقيقة نيمار تنهال بالسباب على جماهير باريس سان جيرمان