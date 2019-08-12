بالفيديو - الوجه الآخر للرسام؟ انفعال غير مألوف لـ إنيستا

على غير عادته، فقد أندريس إنيستا أعصابه أثناء مباراة مع فريقه فيسيل كوبي في الدوري الياباني.

أندرس إنييستا النادي : فيسيل كوبي فيسيل كوبي

إنيستا الملقب بـ "الرسام" صاحب الملامح الطفولية، انخرط في مشادة مع توموكي إواتا لاعب فريق أويتا ترينيتا.

وظهر إنيستا منفعلا وقام بدفع منافسه أثناء تبادلهما بعض الكلمات، قبل أن يتدخل الحكم للفض بينهما.

Sí. HA PASADO. ES HUMANO. Y yo que pensaba que me moría sin ver esto. pic.twitter.com/bUqupFQwkA — Carlos Molina (@CMolina85) August 10, 2019

المباراة انتهت بالتعادل 1-1، ليتواصل موقف فيسيل كوبي الصعب باحتلاله المركز 15 من أصل 18 على ترتيب الدوري الياباني.

إنيستا (35 عاما) يلعب في فيسيل كوبي منذ عام، بعد مسيرة أسطورية رفقة برشلونة حقق فيها 32 لقبا محليا وقاريا ودوليا.

وحظي إنيستا طوال مسيرته باحترام منافسيه، إذ يعد من لاعبي برشلونة القلائل الذين تلقوا تحية ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بالغريم ريال مدريد.

اقرأ أيضا:

هدافو الأهلي في إفريقيا

بالفيديو – يكتفي برباعية في البداية الإفريقية.. الأهلي يوجّه أطلع برة لطريق الخروج

بالفيديو – بداية مثالية لـ الموسم.. كوكا يُسجل ويقود براجا للانتصار على موريرينسي

راديو مونت كارلو: باريس وافق.. كوتينيو + مبلغ مالي = نيمار إلى برشلونة

عبد الحفيظ يتحدث عن استبعاد الثلاثي الجديد أمام أطلع برة