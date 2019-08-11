منافس المصري – تعادل سلبي بين مجاديشو وماليندي في تمهيدي الكونفدرالية

تعادل مجاديشو سيتي الصومالي، أمام ضيفه ماليندي من زنزبار دون أهداف، في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وينتظَر المصري البورسعيدي المنتصر من هذه المواجهة، ليقابله في دور الـ32 بعد شهر من الآن.

وفي نفس الدور، تعادل الاتحاد الليبي أمام مضيفه يو.اس.جي.ان النيجيري بهدف دون رد.

كما سحق اتحاد بن قردان التونسي نظيره أمارات يونايتد من جنوب السودان بنتيجة 5-1.

وفاز تريانجل يونايتد من زيمبابوي على ضيفه روكينزو من بوروندي بخمسة أهداف دون رد.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – سولشاير 4 لامبارد 0.. يونايتد يسحق تشيلسي

طريق الزمالك في إفريقيا.. أويلرز يخطف فوزا قاتلا أمام جينيراسيون فوت

بالفيديو – لدغة أوبا تمنح أرسنال البداية المأمولة ضد نيوكاسل

دياز أم فيريرا.. أي المدربين يناسب قائمة الزمالك الحالية؟

بـ 10 لاعبين.. صن دوانز يسقط أمام أوتوهو دويو في دوري أبطال إفريقيا