منافس المصري – تعادل سلبي بين مجاديشو وماليندي في تمهيدي الكونفدرالية

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 19:55

كتب : FilGoal

صورة جماعية للمصري قبل لقاء الأهلي

تعادل مجاديشو سيتي الصومالي، أمام ضيفه ماليندي من زنزبار دون أهداف، في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وينتظَر المصري البورسعيدي المنتصر من هذه المواجهة، ليقابله في دور الـ32 بعد شهر من الآن.

وفي نفس الدور، تعادل الاتحاد الليبي أمام مضيفه يو.اس.جي.ان النيجيري بهدف دون رد.

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كما سحق اتحاد بن قردان التونسي نظيره أمارات يونايتد من جنوب السودان بنتيجة 5-1.

وفاز تريانجل يونايتد من زيمبابوي على ضيفه روكينزو من بوروندي بخمسة أهداف دون رد.

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