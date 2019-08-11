بالفيديو – جينياك يحتفل برقمه القياسي بتسجيل هاتريك في 18 دقيقة

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 18:32

كتب : إسلام أحمد

أندريه بيير جينياك - أونال تيجيريس

حظى المهاجم الفرنسي أندريه بيير جينياك بتكريم من إدارة نادي أونال تيجيريس بعدما أصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 105 هدفا.

اندريه بيير جينياك

النادي : تايجرز أونال

تكريم الهداف الفرنسي جاء على أرضية ملعب يونفرسترايو قبل بدء مواجهة نيكاكسا في الجولة الرابعة من مرحلة أبرتورا الدوري المكسيكي 2019.

الفرنسي البالغ 33 عاما حطم الرقم القياسي المُسجل باسم توماس بوي بفضل هدف في شباك أونام بوماس. (طالع التفاصيل).

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وحصل جينياك على لوحات تكريمية من النادي بالإضافة إلى كرة تحمل وجه النمر نسبة إلى شعار النادي مقدمة خصيصا بعدما أصبح الهداف التاريخي.

رد جينياك على الاستقبال الحار من الجماهير وإدارة النادي جاء قويا على أرضية الملعب بعدها مباشرة.

إذ لم يتوان في تسجيل الأهداف ورفع رصيده إلى 108 هدفا بفضل ثلاثة أهداف سجلها خلال 18 دقيقة بدءا من الدقيقة الخامسة وحتى الثالثة والعشرين.

جينياك افتتح التسجيل أولا برأسية متقنة مستغلا عرضية كوينونيس في الدقيقة الخامسة.

صاحب القميص رقم 10 أضاف الهدف الثاني له ولفريقه بتسديدة في الزاوية القريبة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من الإكوادوري إينر فالنسيا في الدقيقة 18.

وبعدها بـ 5 دقائق بتسديدة رائعة ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس وسكنت الشباك سجل جينياك الهاتريك الخاص به في الدقيقة 23.

وقلص ألفارادو النتيجة لصالح الضيوف لتنتهي المواجهة بفوز تيريجيس الثاني على التوالي.

ليسجل جينياك الهاتريك الخامس له في مسيرته مع النمور المكسيكية منذ انضمامه صيف 2015 لصفوف الفريق.

الفوز رفع ترتيب أونال إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد مرور 4 جولات على بداية الموسم الجديد.

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