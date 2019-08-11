بالفيديو - تشيلسي يحطم عارضة يونايتد ويفشل في الرد على راشفورد

انتهى الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي بتقدم أصحاب الأرض 1-0 في ملعب أولد ترافورد، رغم الفرص الغزيرة للضيف اللندني.

الشاب تامي أبراهام كان صاحب التهديد الأول لـ تشيلسي في الدقيقة الرابعة عندما سدد كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من قائم يونايتد.

لكن الهدف الوحيد كان من نصيب يونايتد، عندما تحصل ماركوس راشفورد على ركلة جزاء إثر عرقلة كيرت زوما، ونفذها بنفسه بنجاح في الدقيقة 18.

ضغط تشيلسي تضاعف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، عندما تلقى روز باركلي تمريرة من بيدرو، وسدد بيساره في الدقيقة 38، لكن الإسباني دافيد دي خيا أبعدها بالقدم ببراعة بالغة.

في الدقيقة التالية كانت أخطر فرص الشوط الأول عندما أطلق الإيطالي إيميرسون بالميري قذيفة من داخل منطقة جزاء يونايتد، لكن الكرة ارتدت من العارضة.

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