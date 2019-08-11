تقرير: بسبب غضب المدرب.. ريال مدريد يحاول تقليل الظهور الإعلامي لزيدان

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 13:05

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

قالت صحيفة آس الإسبانية يوم الأحد إن نادي ريال مدريد يحاول تقليص الظهور الإعلامي لمدربه زين الدين زيدان تجنبا لمواجهة الأخير للصحفيين.

وأشارت إلى أن المدرب الفرنسي لا يشعر بالراحة أثناء الحديث للإعلام في الوقت الراهن بسبب عدم رضاه عن سوق انتقالات النادي الملكي.

ولا يستطيع ريال مدريد منع زيدان من مؤتمرات صحفية متفق عليها في عقود مبرمة مثلما كان الحال قبل وبعد مباريات الكأس الدولية للأبطال.

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لكن في مواجهات أخرى لم يتحدث زيدان للإعلام لعدم وجود ما يجبره على ذلك، مثلما حدث في مباريات ريال مدريد أمام توتنام وفينيرباهتشة وسالزبورج.

ولم يتحدث زيدان مع الصحفيين قبل مواجهة روما التي تجري مساء الأحد، تجنبا لأسئلة الصحفيين المتكررة عن تعاقدات ريال مدريد واللاعبين الراحلين عن الفريق، وهو ما يجعل المدرب غاضبا على حد وصف الصحيفة.

ويبدو زيدان ليس راضيا عن نشاط ريال مدريد في سوق الانتقالات رغم انتداب النادي لخمسة لاعبين أبرزهم ايدين هازارد النجم السابق لتشيلسي.

وقد يرجع ذلك إلى فشل الفريق في الحصول على خدمات بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وتمسك إدارته بالويلزي جاريث بيل الذي صرح زيدان أنه سيرحل عن النادي.

ونتائج ريال مدريد في المباريات التحضيرية للموسم الجديد تزيد من قلق زيدان، فحامل لقب كأس العالم للأندية خسر أمام بايرن ميونيخ وتوتنام وسقط بنتيجة 7-3 أمام جاره أتليتكو مدريد.

وفاز ريال مدريد وديا على أرسنال بركلات الترجيح وهزم فينيرباهتشة وسالزبورج ويواجه مضيفه روما في آخر مباراة إعدادية للموسم الجديد.

ويستهل ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني بمواجهة مضيفه سيلتا فيجو في 17 أغسطس.

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