ماركا: برشلونة لا يريد دفع الأموال في نيمار.. ولا يخشى انتقاله إلى ريال مدريد

أشعل باريس سان جيرمان سوق الانتقالات الصيفية بعد تصريحات مديره الرياضي ليوناردو التي كشف فيها عن "مفاوضات متقدمة" لرحيل نيمار، فإلى أي نادٍ اقترب النجم البرازيلي؟

طالع تصريحات ليوناردو المفاجئة من هـنـا

برشلونة أو ريال مدريد، وجهتان محددتان لن يلعب نيمار لغيرهما إن رحل عن باريس سان جيرمان قبل إغلاق سوق الانتقالات بنهاية الشهر الجاري، وصحيفة "ماركا" الإسبانية حاولت توضيح الصورة الضبابية.

الصحيفة ذكرت في تقرير لها تحت عنوان "دون يورو واحد" أن برشلونة لا يرغب في انتداب نيمار إلا عن طريق إدخال لاعبين من صفوفه في الصفقة.

برشلونة مهتم بضم نيمار، لكنه في الوقت نفسه لن يقوم بأمور جنونية في الجانب الاقتصادي حتى يحسمها، بالتالي يرغب في المقايضة إن جاز التعبير، لتخفيض المبلغ المدفوع.

ورغم تصريحات ليوناردو التي ذكر فيها تقدُم المفاوضات على رحيل نيمار، لكن برشلونة مقتنع باستمراره في صفوف باريس سان جيرمان.

خطوات الغريم التقليدي ريال مدريد بدورها لا تزعج برشلونة، ويعتقدون أن تصريحات ليوناردو كانت لأجل تهدئة محيط نيمار، وليست إشارة إلى اقتراب انتقاله إلى الميرنجي.

وحتى لو انتقل نيمار بالفعل إلى ريال مدريد، فهذا "لن يطير النوم من أعين برشلونة" وفقا لتعبير الصحيفة.

"دعوه يذهب حيثما يشاء" هو لسان حال برشلونة، وهو حديث نابع من شخص متأكد من عدم إتمام الخطوة.

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة سيكون مجبرا على النظر في أعين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يوم الخميس المقبل في مدينة ليفربول حيث يقام اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، وهناك قد يحدث جديد بشأن الصفقة.

بالتزامن، ذكرت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية معلومات مشابهة لنظيرتها ماركا، مع بعض التفاصيل الإضافية.

كوبيه حددت اسم اللاعب الذي يريد برشلونة إقحامه في الصفقة، وذكرت أنه البرازيلي الآخر: فيليبي كوتينيو الذي حضر في الأساس من ليفربول لتعويض رحيل نيمار.

وذكرت الإذاعة أن برشلونة ينتظر من نيمار أن يخرج علنا ويعبّر عن رغبته في العودة إلى البلاوجرانا.

نيمار لن يشارك في مباراة باريس سان جيرمان الأولى بالدوري الفرنسي أمام نيم غدا الأحد، غياب برره مدربه توماس توخيل بعدم الجاهزية، قبل أن يخالفه المدير الرياضي ليوناردو بتصريحه: "هناك مفاوضات متقدمة، لكن لم نصل إلى اتفاق بعد".

ورفض ليوناردو، لاعب ميلان السابق، البوح بالفريق الأقرب للحصول على نيمار، إذ رفض الكشف عن هوية النادي الذي قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع باريس.

وأتم ليوناردو "سنرى كيف ستسير الأمور".

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