باريس يعترف: المفاوضات متقدمة بشأن نيمار

اعترف ليوناردو نجم البرازيل السابق والمدير الرياضي الحالي لباريس سان جيرمان بتفاوض ناديه مع أطراف أخرى بشأن الاستغناء عن اللاعب البرازيلي نيمار.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية:"هناك مفاوضات متقدمة، لكن لم نصل إلى اتفاق بعد".

ورفض ليوناردو، لاعب ميلان السابق، البوح بالفريق الأقرب للحصول على نيمار، إذ رفض الكشف عن هوية النادي الذي قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع باريس.

وأتم ليوناردو "سنرى كيف ستسير الأمور".

وقال تقرير إن ريال مدريد عرض على باريس مبلغا قدره 120 مليون يورو إضافة إلى اللاعب لوكا مودريتش من أجل الحصول على نيمار (27 عاما). (التفاصيل)

في الوقت نفسه، قال راديو كاتالونيا يوم السبت إن برشلونة في مفاوضات متقدمة من أجل انتداب نيمار، وذلك رغم نفي مسؤولي الفريق الإسباني تفاوضهم للحصول على اللاعب.(التفاصيل)

ويحاول باريس الحفاظ على لاعبه لكن نيمار يرغب في إنهاء مسيرته مع بطل فرنسا الذي انضم له في 2017.

ونيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعدما انتدبه باريس من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

ويغيب نيمار عن مواجهة باريس ونيم يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وأوضح توماس توخيل مدرب باريس أن نيمار يغيب لأن لياقته لم تكتمل بعد.

وعانى نيمار من إصابة أبعدته عن المشاركة مع البرازيل في كوبا أمريكا 2019 التي توج بها بلده.

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