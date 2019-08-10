رسميا – الشرميطي ينتقل إلى الدوري الهندي

أعلن نادي مومباي سيتي الهندي، التعاقد مع المهاجم التونسي أمين الشرميطي في صفقة انتقال حر.

أمين الشرميطي النادي : الفيحاء

ولعب الشرميطي لفترة قصيرة في صفوف الفيحاء السعودي، خاض خلالها 7 مباريات فقط، قبل أن يتحوّل إلى مغامرة جديدة في الدوري الهندي.

وسيكون مومباي سيتي هو النادي التاسع في مسيرة الشرميطي، بعد شبيبة القيروان، والنجم الساحلي، وهيرتا برلين، واتحاد جدة، وزيوريخ، وأجاكسيو، والعربي الكويتي، والفيحاء.

الشرميطي (31 عاما) يمتلك 35 مباراة دولية مع منتخب تونس، وقد شارك مع نسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية أعوام 2008، و2010، و2012، و2015.

وحقق الشرميطي نجاحه الأكبر في مطلع مسيرته رفقة النجم الساحلي عندما قاده للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2007 من قلب استاد القاهرة على حساب الأهلي.

ولن يكون الشرميطي التونسي الأول الذي يلعب في صفوف مومباي سيتي، إذ سبقه سليم بن عاشور.

النادي الهندي الذي يدربه البرتغالي جورجي كوستا، تعاقد في السابق مع لاعبين كبار مثل: دييجو فورلان، ونيكولاس أنيلكا، وفريدي ليونبيرج.

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