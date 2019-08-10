تقرير: حقوق الصور تعيق انتقال لوزانو إلى نابولي

السبت، 10 أغسطس 2019 - 16:55

كتب : إسلام أحمد

هيرفينج لوزانو

تعيق مشكلة حقوق الصور إتمام التعاقد بين نابولي الإيطالي والمهاجم المكسيكي هيرفينج لوزانو لاعب إيندهوفن الهولندي مقابل 42 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن حقوق الصور والرعاية للمكسيكي تُكلف من 4 إلى 5 مليون يورو في الموسم، وليس لديه نية في التخلي عنها.

ووفقا لوسائل إعلام إيطالية فأن حقوق الصور في المكسيك وهولندا متشابهة لذلك وصل باتشوكا المكسيكي وإيندهوفن إلى اتفاق بسهولة عكس ما يحدث مع نابولي حاليا.

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وقد تأخذ الصفقة وقتا أطول من أجل حسمها خاصة أن أوريليو دي لاورينيتس مالك نابولي يرى أن هذا البند حاسما في المفاوضات.

وقد تتوقف الصفقة حال لم يتوصل الطرفين لاتفاق خاصة مع بدء إيندهوفن الموسم الكروي عكس نابولي.

مينو رايولا يقود مفاوضات حيث يعمل على التوصل لاتفاق بشأن حقوق الصور أو المطالبة براتب أعلى للاعبه.

وانضم لوزانو إلى إيندهوفن قادما من باتشوكا في صيف 2017 بمبلغ 8 ملايين يورو ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك لوزانو خلال الموسم الماضي في 40 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 12 آخرين.

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