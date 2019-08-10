جوارديولا: تقنية الفيديو علمتنا التحكم بمشاعرنا

أشاد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء لاعبه رحيم سترلينج الذي سجل 3 أهداف في شباك وست هام يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في مباراة حسمها الأول بنتيجة 5-صفر، كما تحدث المدير الفني الأسبق لبرشلونة عن جدل أثارته تقنية الفيديو التي تطبق لأول مرة في البطولة.

الإسباني تحدث عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "مباراة صعبة بعيدة عن الديار، أقيمت المباراة في الظهيرة والجو حار، الشوط الأول لم يكن جيدا لم نتحكم في الكرات الثانية وفقدنا العديد من الكرات".

وأردف "الأهم حصد الـ 3 نقاط والخروج بشباك نظيفة، عندما كانت النتيجة 2-0 وكانت لديهم الفرصة للعودة، بشكل عام للشوط الأول أنها نتيجة رائعة".

وتابع بيب "في الشوط الثاني تحسن الأداء كثيرا لكن بهدوء ولدينا العديد من الأشياء لتطويرها".

وأكمل "أؤمن أكثر بالخطط والأشياء السهلة والعودة إلى الأساسيات وما عليك فعله وهذا شيء عادي".

وأشاد بأداء رحيم سترلينج صاحب الهاتريك قائلا: "عندما يستطيع أن يسجل اللاعبون الذين يلعبون في مركز الجناح، سيستطيع فريقك تسجيل أهداف أكثر، هذا جيد، لقد سجل في جميع المباريات التحضيرية لكن في الشوط الأول يستطيع تقديم أداء أفضل".

ولعبت تقنية الفيديو دورا في اللقاء بعدما ألغت هدفا وطلبت إعادة تنفيذ ركلة جزاء ليتحدث الإسباني بشأن التقنية "لقد شعرنا باللغط قليلا، بعد ما حدث أمام توتنام في دوري أبطال أوروبا، الآن نحن نتحكم في العاطفة وهو أمر جيد ذهنيا عليك أن تكون قويا وأن تتعلم كيفية التحكم في مشاعرك، أنه درس مهم لمستقبلنا".

وكان مانشستر سيتي قد ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام توتنام رغم تسجيل هدفا في الدقيقة الأخيرة إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف لتجرد سيتي من حلم التأهل للمربع الذهبي.

وأصبح مانشستر سيتي أكثر فريق يسجل أهدافا في ملعب لندن الأوليمبي في شباك وست هام برصيد 18 هدفا.

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