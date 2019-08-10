تقرير: يوفنتوس مستاء من تمسك خضيرة بالاستمرار مع الفريق

يشعر نادي يوفنتوس الإيطالي بالإحباط من الألماني سامي خضيرة بعد رفضه أكثر من عرض للرحيل وفقا لما ذكره موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي.

سامي خضيرا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتلقى يوفنتوس عروضا من بيشكتاش وفينيربهاتشه التركيين، وولفرهامبتون الإنجليزي وعدة أندية أمريكية.

لاعب الوسط البالغ 32 عاما ينتهي تعاقده مع السيدة العجوز حتى 2021 ولديه خيار تمديد التعاقد لموسم آخر.

ولا يدخل لاعب ريال مدريد السابق ضمن خطط ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس.

ووفقا لـ "كالتشيو ميركاتو" فإن إدارة يوفنتوس تعاني من مشاكل بسبب رفض الألماني ووكيله العروض المقدمة له.

وارتبط اسم أرسنال ضمن الأندية الراغبة في ضم الألماني، إلا أن النادي اللندني لم يقدم عرضا قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

رفض خضيرة الرحيل قد يجبر يوفنتوس على فسخ تعاقده مع اللاعب بالتراضي.

الألماني شارك الموسم الماضي في 17 مباراة فقط سجل خلالها هدفين.

إجماليا شارك في 127 مباراة بقميص يوفنتوس سجل 21 هدفا وصنع 13 محققا 8 ألقاب.

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